https://ria.ru/20241111/polsha-1983092450.html
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине - РИА Новости, 11.11.2024
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине
В ЕС не стали комментировать информацию о возможном создании по инициативе Польши некой коалиции по продолжению поддержки Украины на фоне неопределенности... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:46
2024-11-11T14:46
2024-11-11T14:46
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать информацию о возможном создании по инициативе Польши некой коалиции по продолжению поддержки Украины на фоне неопределенности планов будущего президента США Дональда Трампа, в которую якобы могут войти Великобритания и некоторые другие европейские страны. "Мы в ЕС постоянно обсуждаем Украину на двустороннем и многостороннем уровне на разных встречах, включая недавно на саммите в Будапеште, также ежемесячно на Совете МИД. Я не буду вдаваться в подробности о том, что конкретно обсуждается среди стран-членов, но могу подтвердить, что Украина будет во главе повестки на заседаниях МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20241111/es-1983090905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Польша, США, Дональд Трамп, Петер Стано, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине
В ЕС не стали комментировать планы Польши по коалиции в поддержку Украины