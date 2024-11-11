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В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине - РИА Новости, 11.11.2024
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14:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/polsha-1983092450.html
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине - РИА Новости, 11.11.2024
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине
В ЕС не стали комментировать информацию о возможном создании по инициативе Польши некой коалиции по продолжению поддержки Украины на фоне неопределенности... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:46
2024-11-11T14:46
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать информацию о возможном создании по инициативе Польши некой коалиции по продолжению поддержки Украины на фоне неопределенности планов будущего президента США Дональда Трампа, в которую якобы могут войти Великобритания и некоторые другие европейские страны. "Мы в ЕС постоянно обсуждаем Украину на двустороннем и многостороннем уровне на разных встречах, включая недавно на саммите в Будапеште, также ежемесячно на Совете МИД. Я не буду вдаваться в подробности о том, что конкретно обсуждается среди стран-членов, но могу подтвердить, что Украина будет во главе повестки на заседаниях МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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в мире, украина, польша, сша, дональд трамп, петер стано, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Польша, США, Дональд Трамп, Петер Стано, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине

В ЕС не стали комментировать планы Польши по коалиции в поддержку Украины

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать информацию о возможном создании по инициативе Польши некой коалиции по продолжению поддержки Украины на фоне неопределенности планов будущего президента США Дональда Трампа, в которую якобы могут войти Великобритания и некоторые другие европейские страны.
"Мы в ЕС постоянно обсуждаем Украину на двустороннем и многостороннем уровне на разных встречах, включая недавно на саммите в Будапеште, также ежемесячно на Совете МИД. Я не буду вдаваться в подробности о том, что конкретно обсуждается среди стран-членов, но могу подтвердить, что Украина будет во главе повестки на заседаниях МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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