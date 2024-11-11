https://ria.ru/20241111/polsha-1983092450.html

В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине

В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

В ЕС не стали комментировать планы Польши по Украине

В ЕС не стали комментировать информацию о возможном создании по инициативе Польши некой коалиции по продолжению поддержки Украины на фоне неопределенности... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:46

2024-11-11T14:46

2024-11-11T14:46

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В ЕС не стали комментировать информацию о возможном создании по инициативе Польши некой коалиции по продолжению поддержки Украины на фоне неопределенности планов будущего президента США Дональда Трампа, в которую якобы могут войти Великобритания и некоторые другие европейские страны. "Мы в ЕС постоянно обсуждаем Украину на двустороннем и многостороннем уровне на разных встречах, включая недавно на саммите в Будапеште, также ежемесячно на Совете МИД. Я не буду вдаваться в подробности о том, что конкретно обсуждается среди стран-членов, но могу подтвердить, что Украина будет во главе повестки на заседаниях МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20241111/es-1983090905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, сша, дональд трамп, петер стано, евросоюз, выборы президента сша — 2024