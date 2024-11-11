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Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита - РИА Новости, 11.11.2024
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12:35 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html
Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита
Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита - РИА Новости, 11.11.2024
Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита
Польша хочет расширить область действия американского "противоракетного щита", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:35
2024-11-11T12:35
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Польша хочет расширить область действия американского "противоракетного щита", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ране глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что в среду состоится открытие американской базы ПРО в польском Редзикове на севере страны. "По моему мнению, надо расширить область действия противоракетного щита. Мы будем говорить об этом с генеральным секретарем (НАТО – ред.), нашими друзьями из Соединенных Штатов", - сказал Косиняк-Камыш. Он не уточнил, в каких направлениях он хочет расширить область действия американской ПРО. При этом министр заявил, что способствовать данному процессу готова его политическая партия "Польская крестьянская партия" благодаря своим широким контактам в США. "Здесь есть важная роль, которую мы можем сыграть как формация, которая имеет хорошие контакты и с демократами, и с республиканцами", - сказал он.
https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html
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в мире, польша, сша, нато
В мире, Польша, США, НАТО
Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша хочет расширить область действия ПРО США

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Польша хочет расширить область действия американского "противоракетного щита", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ране глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что в среду состоится открытие американской базы ПРО в польском Редзикове на севере страны.
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"По моему мнению, надо расширить область действия противоракетного щита. Мы будем говорить об этом с генеральным секретарем (НАТО – ред.), нашими друзьями из Соединенных Штатов", - сказал Косиняк-Камыш.
Он не уточнил, в каких направлениях он хочет расширить область действия американской ПРО. При этом министр заявил, что способствовать данному процессу готова его политическая партия "Польская крестьянская партия" благодаря своим широким контактам в США.
"Здесь есть важная роль, которую мы можем сыграть как формация, которая имеет хорошие контакты и с демократами, и с республиканцами", - сказал он.
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