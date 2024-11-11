https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html

Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита

Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита - РИА Новости, 11.11.2024

Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита

Польша хочет расширить область действия американского "противоракетного щита", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:35

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2024-11-11T12:35

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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Польша хочет расширить область действия американского "противоракетного щита", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ране глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что в среду состоится открытие американской базы ПРО в польском Редзикове на севере страны. "По моему мнению, надо расширить область действия противоракетного щита. Мы будем говорить об этом с генеральным секретарем (НАТО – ред.), нашими друзьями из Соединенных Штатов", - сказал Косиняк-Камыш. Он не уточнил, в каких направлениях он хочет расширить область действия американской ПРО. При этом министр заявил, что способствовать данному процессу готова его политическая партия "Польская крестьянская партия" благодаря своим широким контактам в США. "Здесь есть важная роль, которую мы можем сыграть как формация, которая имеет хорошие контакты и с демократами, и с республиканцами", - сказал он.

https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, нато