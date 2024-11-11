https://ria.ru/20241111/politolog-1982989316.html

Политолог оценил послание Путина Японии

Политолог оценил послание Путина Японии - РИА Новости, 11.11.2024

Политолог оценил послание Путина Японии

Бывший высокопоставленный дипломат Японии, готовивший встречу президента Владимира Путина и японского премьер-министра Ёсиро Мори в Иркутске в 2001 году,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T04:10

2024-11-11T04:10

2024-11-11T04:10

япония

россия

сша

владимир путин

кадзухико того

ёсиро мори

g7

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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Бывший высокопоставленный дипломат Японии, готовивший встречу президента Владимира Путина и японского премьер-министра Ёсиро Мори в Иркутске в 2001 году, политолог Кадзухико Того назвал позитивным послание, которое в своем выступлении на заседании клуба "Валдай" российский президент передал Японии: "дверь" открыта, Токио может изменить свою позицию и "вернуться". "Путин очень точно говорит о российско-японских отношениях. В том числе очень важно, что он снова повторил тезис о возвращении к совместной декларации 1956 года. Это очень позитивно. Он говорит также, что Россия ничего плохого не делала, а Япония ввела много санкций. Да, позиция японского правительства Кисиды на тот момент заключалась в поддержке политики G7 из-за начала военного конфликта на Украине. А Россия, конечно, не может с этим согласиться, и это справедливо. Но Путин при этом высоко оценивает, что несмотря на такую позицию японское правительство придерживается собственной политики в области энергетики", - сказал экс-дипломат РИА Новости. Он обращает особое внимание на слова российского президента о том, что "Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50", и на призыв к японской стороне сделать выводы и вернуться. "Я считаю, что это очень хорошо сказано. Путин сказал, что "у нас любят Японию, и японскую культуру любят, японскую кухню любят. Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя, и мы не будем здесь дурака валять, дурачится, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь просто и все". То есть если Япония вернется к доброжелательному подходу в отношении России, то Россия готова", - подчеркнул Того. Политолог акцентирует внимание на том, что в выступлении были отмечены все позитивные моменты российско-японских отношений и в прошлом, и сейчас. "Важно, что он не только высказывает свою позицию, что Россия Японии ничего плохого не сделала, а Япония ввела санкции, но он на этом не останавливается, отмечая все позитивное в отношениях. Несмотря на различия в позициях, Путин не упустил ни одного положительного момента в наших отношениях, начиная с готовности вернуться к декларации 1956 года или того, что и сейчас в энергетической сфере Япония, несмотря на позицию G7, проводит свою собственную политику. Путин идет дальше, говоря, что если вы захотите вернуться, "мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь просто и все". Двери открыты – вот что он говорит. Это очень важно. Тон выступления очень позитивный", - считает Кадзухико Того. Он считает, что сейчас Япония могла бы поменять свою позицию в отношении России и, воспользовавшись тем, что в США президентом станет Дональд Трамп и вопрос завершения кризиса на Украине станет актуальным и неотложным, способствовать этому процессу. "Японии надо воспользоваться тем, что в США президентом станет Дональд Трамп, который хочет завершения конфликта на Украине. Правительство Японии и премьер Сигэру Исиба должны поменять свою позицию и начать переговоры с Россией, чтобы решить эту важную и сложную задачу завершения военных действий с другой позиции, чем США, Великобритания и Европа. И это могло бы способствовать скорейшему возвращению к хорошим отношениям между нашими странами", - считает Кадзухико Того. Кадзухико Того – потомственный дипломат, занимал высокий пост главы департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.

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https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html

япония

россия

сша

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япония, россия, сша, владимир путин, кадзухико того, ёсиро мори, g7