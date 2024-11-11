Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил послание Путина Японии - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/politolog-1982989316.html
Политолог оценил послание Путина Японии
Политолог оценил послание Путина Японии - РИА Новости, 11.11.2024
Политолог оценил послание Путина Японии
Бывший высокопоставленный дипломат Японии, готовивший встречу президента Владимира Путина и японского премьер-министра Ёсиро Мори в Иркутске в 2001 году,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:10
2024-11-11T04:10
япония
россия
сша
владимир путин
кадзухико того
ёсиро мори
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982501672_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_4d1ee8c47ece2dce3f02a25cac5fcd8d.jpg
ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Бывший высокопоставленный дипломат Японии, готовивший встречу президента Владимира Путина и японского премьер-министра Ёсиро Мори в Иркутске в 2001 году, политолог Кадзухико Того назвал позитивным послание, которое в своем выступлении на заседании клуба "Валдай" российский президент передал Японии: "дверь" открыта, Токио может изменить свою позицию и "вернуться". "Путин очень точно говорит о российско-японских отношениях. В том числе очень важно, что он снова повторил тезис о возвращении к совместной декларации 1956 года. Это очень позитивно. Он говорит также, что Россия ничего плохого не делала, а Япония ввела много санкций. Да, позиция японского правительства Кисиды на тот момент заключалась в поддержке политики G7 из-за начала военного конфликта на Украине. А Россия, конечно, не может с этим согласиться, и это справедливо. Но Путин при этом высоко оценивает, что несмотря на такую позицию японское правительство придерживается собственной политики в области энергетики", - сказал экс-дипломат РИА Новости. Он обращает особое внимание на слова российского президента о том, что "Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50", и на призыв к японской стороне сделать выводы и вернуться. "Я считаю, что это очень хорошо сказано. Путин сказал, что "у нас любят Японию, и японскую культуру любят, японскую кухню любят. Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя, и мы не будем здесь дурака валять, дурачится, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь просто и все". То есть если Япония вернется к доброжелательному подходу в отношении России, то Россия готова", - подчеркнул Того. Политолог акцентирует внимание на том, что в выступлении были отмечены все позитивные моменты российско-японских отношений и в прошлом, и сейчас. "Важно, что он не только высказывает свою позицию, что Россия Японии ничего плохого не сделала, а Япония ввела санкции, но он на этом не останавливается, отмечая все позитивное в отношениях. Несмотря на различия в позициях, Путин не упустил ни одного положительного момента в наших отношениях, начиная с готовности вернуться к декларации 1956 года или того, что и сейчас в энергетической сфере Япония, несмотря на позицию G7, проводит свою собственную политику. Путин идет дальше, говоря, что если вы захотите вернуться, "мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь просто и все". Двери открыты – вот что он говорит. Это очень важно. Тон выступления очень позитивный", - считает Кадзухико Того. Он считает, что сейчас Япония могла бы поменять свою позицию в отношении России и, воспользовавшись тем, что в США президентом станет Дональд Трамп и вопрос завершения кризиса на Украине станет актуальным и неотложным, способствовать этому процессу. "Японии надо воспользоваться тем, что в США президентом станет Дональд Трамп, который хочет завершения конфликта на Украине. Правительство Японии и премьер Сигэру Исиба должны поменять свою позицию и начать переговоры с Россией, чтобы решить эту важную и сложную задачу завершения военных действий с другой позиции, чем США, Великобритания и Европа. И это могло бы способствовать скорейшему возвращению к хорошим отношениям между нашими странами", - считает Кадзухико Того. Кадзухико Того – потомственный дипломат, занимал высокий пост главы департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.
https://ria.ru/20241109/sudzuki-1982781429.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html
япония
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982501672_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_a72b10c9c4aee1d9df799af34002d2d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, сша, владимир путин, кадзухико того, ёсиро мори, g7
Япония, Россия, США, Владимир Путин, Кадзухико Того, Ёсиро Мори, G7
Политолог оценил послание Путина Японии

Экс-дипломат Того назвал послание Путина Японии "открытой дверью"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Бывший высокопоставленный дипломат Японии, готовивший встречу президента Владимира Путина и японского премьер-министра Ёсиро Мори в Иркутске в 2001 году, политолог Кадзухико Того назвал позитивным послание, которое в своем выступлении на заседании клуба "Валдай" российский президент передал Японии: "дверь" открыта, Токио может изменить свою позицию и "вернуться".
"Путин очень точно говорит о российско-японских отношениях. В том числе очень важно, что он снова повторил тезис о возвращении к совместной декларации 1956 года. Это очень позитивно. Он говорит также, что Россия ничего плохого не делала, а Япония ввела много санкций. Да, позиция японского правительства Кисиды на тот момент заключалась в поддержке политики G7 из-за начала военного конфликта на Украине. А Россия, конечно, не может с этим согласиться, и это справедливо. Но Путин при этом высоко оценивает, что несмотря на такую позицию японское правительство придерживается собственной политики в области энергетики", - сказал экс-дипломат РИА Новости.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина
9 ноября, 03:23
Он обращает особое внимание на слова российского президента о том, что "Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50", и на призыв к японской стороне сделать выводы и вернуться.
"Я считаю, что это очень хорошо сказано. Путин сказал, что "у нас любят Японию, и японскую культуру любят, японскую кухню любят. Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя, и мы не будем здесь дурака валять, дурачится, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь просто и все". То есть если Япония вернется к доброжелательному подходу в отношении России, то Россия готова", - подчеркнул Того.
Политолог акцентирует внимание на том, что в выступлении были отмечены все позитивные моменты российско-японских отношений и в прошлом, и сейчас.
"Важно, что он не только высказывает свою позицию, что Россия Японии ничего плохого не сделала, а Япония ввела санкции, но он на этом не останавливается, отмечая все позитивное в отношениях. Несмотря на различия в позициях, Путин не упустил ни одного положительного момента в наших отношениях, начиная с готовности вернуться к декларации 1956 года или того, что и сейчас в энергетической сфере Япония, несмотря на позицию G7, проводит свою собственную политику. Путин идет дальше, говоря, что если вы захотите вернуться, "мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь просто и все". Двери открыты – вот что он говорит. Это очень важно. Тон выступления очень позитивный", - считает Кадзухико Того.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин сделал заявление об отношениях с Японией
7 ноября, 22:53
Он считает, что сейчас Япония могла бы поменять свою позицию в отношении России и, воспользовавшись тем, что в США президентом станет Дональд Трамп и вопрос завершения кризиса на Украине станет актуальным и неотложным, способствовать этому процессу.
"Японии надо воспользоваться тем, что в США президентом станет Дональд Трамп, который хочет завершения конфликта на Украине. Правительство Японии и премьер Сигэру Исиба должны поменять свою позицию и начать переговоры с Россией, чтобы решить эту важную и сложную задачу завершения военных действий с другой позиции, чем США, Великобритания и Европа. И это могло бы способствовать скорейшему возвращению к хорошим отношениям между нашими странами", - считает Кадзухико Того.
Кадзухико Того – потомственный дипломат, занимал высокий пост главы департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия не угрожает Японии, заявил Путин
7 ноября, 23:08
 
ЯпонияРоссияСШАВладимир ПутинКадзухико ТогоЁсиро МориG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала