https://ria.ru/20241111/podmoskove-1982984652.html

В Подмосковье потушили пожар на складе

В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024

В Подмосковье потушили пожар на складе

Пожарные потушили пожар на складе в округе Домодедово в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T02:10

2024-11-11T02:10

2024-11-11T02:10

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожарные потушили пожар на складе в округе Домодедово в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. В воскресенье днем в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, позже появилась информация о локализации пожара. "Пожар в Подмосковье полностью ликвидирован на 1200 квадратах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://rsport.ria.ru/20241111/poezd-1982982247.html

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт)