Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1982984652.html
В Подмосковье потушили пожар на складе
В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
В Подмосковье потушили пожар на складе
Пожарные потушили пожар на складе в округе Домодедово в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:10
2024-11-11T02:10
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868360333_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_592dd875d256fe4a1cd30f293ccda9e2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожарные потушили пожар на складе в округе Домодедово в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. В воскресенье днем в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, позже появилась информация о локализации пожара. "Пожар в Подмосковье полностью ликвидирован на 1200 квадратах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://rsport.ria.ru/20241111/poezd-1982982247.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868360333_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_d4306d05a53d3117da086e8c0a6c5508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт)
В Подмосковье потушили пожар на складе

В Домодедово потушили пожар на складе на площади 1,2 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПожарная машина на одной из улиц Москвы
Пожарная машина на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Пожарная машина на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожарные потушили пожар на складе в округе Домодедово в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
В воскресенье днем в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, позже появилась информация о локализации пожара.
"Пожар в Подмосковье полностью ликвидирован на 1200 квадратах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Польский пожарный - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Польше эвакуировали поезд с футбольными фанатами из-за пожара, пишут СМИ
01:42
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала