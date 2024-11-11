https://ria.ru/20241111/podmoskove-1982984652.html
В Подмосковье потушили пожар на складе
В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
В Подмосковье потушили пожар на складе
Пожарные потушили пожар на складе в округе Домодедово в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:10
2024-11-11T02:10
2024-11-11T02:10
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожарные потушили пожар на складе в округе Домодедово в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. В воскресенье днем в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, позже появилась информация о локализации пожара. "Пожар в Подмосковье полностью ликвидирован на 1200 квадратах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://rsport.ria.ru/20241111/poezd-1982982247.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт)
В Подмосковье потушили пожар на складе
В Домодедово потушили пожар на складе на площади 1,2 тысячи квадратных метров