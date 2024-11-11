https://ria.ru/20241111/pevets-1983122708.html

Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе

Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе - РИА Новости, 11.11.2024

Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе

Донбасс всегда был русским, заявил итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:00

2024-11-11T16:00

2024-11-11T16:27

донбасс

россия

аль бано

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Донбасс всегда был русским, заявил итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano."Донбасс всегда был русским, давайте признаем это", — сказал артист.Он также изъявил желание приехать с концертом в этот регион.В сентябре основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность.

https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html

донбасс

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