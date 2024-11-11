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Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе - РИА Новости, 11.11.2024
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16:00 11.11.2024 (обновлено: 16:27 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/pevets-1983122708.html
Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе
Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе - РИА Новости, 11.11.2024
Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе
Донбасс всегда был русским, заявил итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:00
2024-11-11T16:27
донбасс
россия
аль бано
в мире
италия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Донбасс всегда был русским, заявил итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano."Донбасс всегда был русским, давайте признаем это", — сказал артист.Он также изъявил желание приехать с концертом в этот регион.В сентябре основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность.
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донбасс, россия, аль бано, в мире, италия
Донбасс, Россия, Аль Бано, В мире, Италия
Легендарный итальянский певец высказался о Донбассе

Итальянский певец Аль Бано назвал Донбасс русским

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкИтальянский эстрадный певец Аль Бано
Итальянский эстрадный певец Аль Бано - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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Итальянский эстрадный певец Аль Бано
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Донбасс всегда был русским, заявил итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano.
«
"Донбасс всегда был русским, давайте признаем это", — сказал артист.
Он также изъявил желание приехать с концертом в этот регион.
В сентябре основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На Западе сделали предупреждение Трампу о России
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ДонбассРоссияАль БаноВ миреИталия
 
 
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