Рейтинг@Mail.ru
Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 11.11.2024 (обновлено: 17:57 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/peskov-1983050561.html
Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков
Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков - РИА Новости, 11.11.2024
Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков
Руководители европейских стран продолжают вести свою линию — добиваться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:11
2024-11-11T17:57
россия
европа
сша
дмитрий песков
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Руководители европейских стран продолжают вести свою линию — добиваться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ничего исключать нельзя. &lt;...&gt; Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности того, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.Песков также отметил, что применение ВСУ каких бы то ни было отдельных видов западных вооружений не сможет повлиять на динамику специальной военной операции, которая хорошо понятна военным. "Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", — подчеркнул Песков. Он добавил, что Россия будет продолжать СВО до достижения всех поставленных целей.
https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, сша, дмитрий песков, джо байден, в мире
Россия, Европа, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире
Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков

Песков назвал ответ РФ на попытки ЕС добиться разрешения дальних ударов для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Руководители европейских стран продолжают вести свою линию — добиваться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ничего исключать нельзя. <...> Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности того, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.
Песков также отметил, что применение ВСУ каких бы то ни было отдельных видов западных вооружений не сможет повлиять на динамику специальной военной операции, которая хорошо понятна военным. "Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", — подчеркнул Песков. Он добавил, что Россия будет продолжать СВО до достижения всех поставленных целей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Цейтнот и агония пришли на Запад
Вчера, 08:00
 
РоссияЕвропаСШАДмитрий ПесковДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала