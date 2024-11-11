https://ria.ru/20241111/peskov-1983050561.html

Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков

Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков - РИА Новости, 11.11.2024

Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков

Руководители европейских стран продолжают вести свою линию — добиваться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.11.2024

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2024-11-11T17:57

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Руководители европейских стран продолжают вести свою линию — добиваться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ничего исключать нельзя. <...> Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности того, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.Песков также отметил, что применение ВСУ каких бы то ни было отдельных видов западных вооружений не сможет повлиять на динамику специальной военной операции, которая хорошо понятна военным. "Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", — подчеркнул Песков. Он добавил, что Россия будет продолжать СВО до достижения всех поставленных целей.

https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html

россия

европа

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, сша, дмитрий песков, джо байден, в мире