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Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем - РИА Новости, 11.11.2024
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12:10 11.11.2024 (обновлено: 16:27 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/peskov-1983049511.html
Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем
Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем - РИА Новости, 11.11.2024
Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем
Подготовка к контактам президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем не ведется, сигналов для этого Москва не получала, заявил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:10
2024-11-11T16:27
политика
россия
москва
германия
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подготовка к контактам президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем не ведется, сигналов для этого Москва не получала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. "Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам Путина с Шольцем. По его словам, глава государства напоминал на международном дискуссионном клубе "Валдай", что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сами "ушли со связи и не хотят разговаривать".
https://ria.ru/20241111/peskov-1983046176.html
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политика, россия, москва, германия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, ard, выборы президента сша — 2024, в мире
Политика, Россия, Москва, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, ARD, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем

Песков заявил, что Кремль не получал сигналов о желании Шольца позвонить Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подготовка к контактам президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем не ведется, сигналов для этого Москва не получала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро.
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"Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам Путина с Шольцем.
По его словам, глава государства напоминал на международном дискуссионном клубе "Валдай", что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сами "ушли со связи и не хотят разговаривать".
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