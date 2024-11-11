https://ria.ru/20241111/peskov-1983049511.html
Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем
Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем - РИА Новости, 11.11.2024
Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем
Подготовка к контактам президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем не ведется, сигналов для этого Москва не получала, заявил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:10
2024-11-11T12:10
2024-11-11T16:27
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подготовка к контактам президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем не ведется, сигналов для этого Москва не получала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. "Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам Путина с Шольцем. По его словам, глава государства напоминал на международном дискуссионном клубе "Валдай", что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сами "ушли со связи и не хотят разговаривать".
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Песков: Москва не получала сигналов для переговоров Путина с Шольцем
Песков заявил, что Кремль не получал сигналов о желании Шольца позвонить Путину