https://ria.ru/20241111/peskov-1983044630.html

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа

Конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.11.2024

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин контакты с Трампом.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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