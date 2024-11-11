Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 11.11.2024 (обновлено: 14:38 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/peskov-1983044630.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа
Конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:01
2024-11-11T14:38
дональд трамп
в мире
сша
россия
валдай
владимир путин
выборы президента сша — 2024
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин контакты с Трампом.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html
сша
россия
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, сша, россия, валдай, владимир путин, выборы президента сша — 2024, nbc, дмитрий песков
Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Валдай, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024, NBC, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа

Песков сообщил, что контакты между Путиным и Трампом пока не планируются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин контакты с Трампом.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным
Вчера, 10:20
 
Дональд ТрампВ миреСШАРоссияВалдайВладимир ПутинВыборы президента США — 2024NBCДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала