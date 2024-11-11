Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Трампа
Песков сообщил, что контакты между Путиным и Трампом пока не планируются
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин контакты с Трампом.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.