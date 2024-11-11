https://ria.ru/20241111/perm-1983108236.html
В Перми спасли шпица, застрявшего головой в банке
В Перми спасли шпица, застрявшего головой в банке - РИА Новости, 11.11.2024
В Перми спасли шпица, застрявшего головой в банке
Пермские спасатели вызволили шпица, который застрял головой в консервной банке, животное не пострадало, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:30
2024-11-11T15:30
2024-11-11T15:30
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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Пермские спасатели вызволили шпица, который застрял головой в консервной банке, животное не пострадало, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа. К спасателям за помощью обратились хозяева шпица из Кунгура. Собачка засунула мордочку в открытую консервную банку, но выбраться оттуда не смогла. "Поступил звонок о том, что требуется помощь спасателей, чтобы снять с морды собачки консервную банку. На место выехали спасатели ГОР 5. По прибытии к месту вызова спасатели с помощью ловкости рук и без всякого инструмента оказали помощь собачке, вызволили её из железной ловушки, животное не пострадало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html
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кунгур, пермь
Хорошие новости, Кунгур, Пермь
В Перми спасли шпица, застрявшего головой в банке
В Перми спасли шпица, застрявшего головой в консервной банке
ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Пермские спасатели вызволили шпица, который застрял головой в консервной банке, животное не пострадало, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.
К спасателям за помощью обратились хозяева шпица из Кунгура
. Собачка засунула мордочку в открытую консервную банку, но выбраться оттуда не смогла.
"Поступил звонок о том, что требуется помощь спасателей, чтобы снять с морды собачки консервную банку. На место выехали спасатели ГОР 5. По прибытии к месту вызова спасатели с помощью ловкости рук и без всякого инструмента оказали помощь собачке, вызволили её из железной ловушки, животное не пострадало", - говорится в сообщении.