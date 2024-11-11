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В Перми возбудили дело после сообщения о банде педофилов - РИА Новости, 11.11.2024
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14:24 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/perm-1983088040.html
В Перми возбудили дело после сообщения о банде педофилов
В Перми возбудили дело после сообщения о банде педофилов - РИА Новости, 11.11.2024
В Перми возбудили дело после сообщения о банде педофилов
Следователи возбудили уголовное дело по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних после появления информации о "банде... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:24
2024-11-11T14:24
происшествия
пермь
россия
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних после появления информации о "банде педофилов" в Перми, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. В пятницу в своем Telegram-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала сообщение со ссылкой на анонимное обращение о том, что в Перми "завелась целая банда педофилов", которая шантажирует девочек 8-12 лет. По данным ведомства, в социальных медиа была размещена информация о том, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджер с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фотографий детей начинают шантажировать на вступление в половую связь. Кроме того, звучат угрозы применения насилия. "Уголовное дело возбуждено, п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета")", - пояснили в СУСК РФ. Причастным может грозить до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html
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происшествия, пермь, россия, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета
Происшествия, Пермь, Россия, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета
В Перми возбудили дело после сообщения о банде педофилов

СК возбудил дело после сообщения о банде педофилов в Перми

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних после появления информации о "банде педофилов" в Перми, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
В пятницу в своем Telegram-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала сообщение со ссылкой на анонимное обращение о том, что в Перми "завелась целая банда педофилов", которая шантажирует девочек 8-12 лет.
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По данным ведомства, в социальных медиа была размещена информация о том, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджер с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фотографий детей начинают шантажировать на вступление в половую связь. Кроме того, звучат угрозы применения насилия.
"Уголовное дело возбуждено, п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета")", - пояснили в СУСК РФ.
Причастным может грозить до десяти лет лишения свободы.
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ПроисшествияПермьРоссияЕкатерина МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернета
 
 
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