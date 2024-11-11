Власти Украины не были проинформированы о беседе Путина с Трампом
МИД Украины сообщил об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости/Прайм. Украинские власти не были заранее проинформированы о якобы состоявшемся телефонном разговоре выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.
"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него",— заявил официальный представитель украинского МИД в комментарии агентству Reuters.
Трамп позвонил Путину в четверг, пишет WP
Вчера, 23:01
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого американский политик выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта. При этом в статье утверждалось, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против разговора политиков.
При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Издание не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников газеты исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.