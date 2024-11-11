https://ria.ru/20241111/patrushev-1983152307.html
Патрушев предложил ввести гранты для рационализаторов в судостроении
Патрушев предложил ввести гранты для рационализаторов в судостроении - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев предложил ввести гранты для рационализаторов в судостроении
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" предложил подумать над внедрением системы грантов... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:37
2024-11-11T17:37
2024-11-11T17:37
технологии
россия
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150647/52/1506475234_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_e9dba9e4aa790ac6522ca2429c61ee6b.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" предложил подумать над внедрением системы грантов для рационализаторов, изобретателей и молодых ученых, способных обеспечить внедрение робототехники в отечественное судостроение. Вопросы повышения эффективности судостроения постоянно обсуждаются в рамках Морской коллегии, отметил Патрушев. "Будем создавать новые производственные мощности, повышать производительность труда, обеспечивать достаточную загрузку действующих предприятий отрасли", - подчеркнул он. Председатель Морской коллегии указал на важность подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли. "Считаем, что нужно сделать акцент на подготовке кадров всех специальностей, задействованных в судостроении – высококвалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов. В этом году уже значительно увеличился набор абитуриентов в вузах по специальности "судостроение". В планах – организация переподготовки специалистов по востребованным специальностям", - сказал Патрушев. Творческие и финансовые усилия необходимо направить на внедрение новых подходов к привлечению молодежи в отрасль, подчеркнул он. "Возможно, подумать над внедрением системы грантов для рационализаторов, изобретателей, молодых ученых, способных предложить реальное внедрение робототехники в судостроение. Нам нужен флот, обеспечивающий реализацию национальных интересов России", - добавил Патрушев. По его словам, развитие судостроения в России имеет масштабный и стратегический характер. "При создании судостроительных предприятий и обеспечении их заказами важно исходить из баланса интересов заказчиков и исполнителей, учитывать государственную целесообразность и эффективность", - отметил он. "При этом не исключаю востребованности уже успешно зарекомендовавших себя методов организации научно-производственных цепочек. В частности, таких как производственные объединения, позволяющие совместно работать на общий результат научно-исследовательским организациям, конструкторским бюро, заводам по выпуску комплектующих, двигателей, судостроительных и судоремонтных заводов", - сказал Патрушев. В судостроении необходимо создать целостную систему нормативного правового регулирования для решения задач, стоящих перед отраслью, добавил помощник главы государства. "Для повышения эффективности развития отрасли нужен федеральный закон "О судостроении", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983144562.html
https://ria.ru/20240827/issledovaniya-1968715756.html
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140766.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150647/52/1506475234_164:0:1500:1002_1920x0_80_0_0_aaa9057f1ef83a0ce828312700067318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, николай патрушев
Технологии, Россия, Николай Патрушев
Патрушев предложил ввести гранты для рационализаторов в судостроении
Патрушев предложил ввести гранты на внедрение робототехники в судостроение
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант"
предложил подумать над внедрением системы грантов для рационализаторов, изобретателей и молодых ученых, способных обеспечить внедрение робототехники в отечественное судостроение.
Вопросы повышения эффективности судостроения постоянно обсуждаются в рамках Морской коллегии, отметил Патрушев.
"Будем создавать новые производственные мощности, повышать производительность труда, обеспечивать достаточную загрузку действующих предприятий отрасли", - подчеркнул он.
Председатель Морской коллегии указал на важность подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.
"Считаем, что нужно сделать акцент на подготовке кадров всех специальностей, задействованных в судостроении – высококвалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов. В этом году уже значительно увеличился набор абитуриентов в вузах по специальности "судостроение". В планах – организация переподготовки специалистов по востребованным специальностям", - сказал Патрушев.
Творческие и финансовые усилия необходимо направить на внедрение новых подходов к привлечению молодежи в отрасль, подчеркнул он.
"Возможно, подумать над внедрением системы грантов для рационализаторов, изобретателей, молодых ученых, способных предложить реальное внедрение робототехники в судостроение. Нам нужен флот, обеспечивающий реализацию национальных интересов России", - добавил Патрушев.
По его словам, развитие судостроения в России имеет масштабный и стратегический характер.
"При создании судостроительных предприятий и обеспечении их заказами важно исходить из баланса интересов заказчиков и исполнителей, учитывать государственную целесообразность и эффективность", - отметил он.
"При этом не исключаю востребованности уже успешно зарекомендовавших себя методов организации научно-производственных цепочек. В частности, таких как производственные объединения, позволяющие совместно работать на общий результат научно-исследовательским организациям, конструкторским бюро, заводам по выпуску комплектующих, двигателей, судостроительных и судоремонтных заводов", - сказал Патрушев.
В судостроении необходимо создать целостную систему нормативного правового регулирования для решения задач, стоящих перед отраслью, добавил помощник главы государства.
"Для повышения эффективности развития отрасли нужен федеральный закон "О судостроении", - отметил Патрушев.