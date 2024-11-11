https://ria.ru/20241111/patrushev-1983152307.html

Патрушев предложил ввести гранты для рационализаторов в судостроении

Патрушев предложил ввести гранты для рационализаторов в судостроении - РИА Новости, 11.11.2024

Патрушев предложил ввести гранты для рационализаторов в судостроении

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" предложил подумать над внедрением системы грантов... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:37

2024-11-11T17:37

2024-11-11T17:37

технологии

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" предложил подумать над внедрением системы грантов для рационализаторов, изобретателей и молодых ученых, способных обеспечить внедрение робототехники в отечественное судостроение. Вопросы повышения эффективности судостроения постоянно обсуждаются в рамках Морской коллегии, отметил Патрушев. "Будем создавать новые производственные мощности, повышать производительность труда, обеспечивать достаточную загрузку действующих предприятий отрасли", - подчеркнул он. Председатель Морской коллегии указал на важность подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли. "Считаем, что нужно сделать акцент на подготовке кадров всех специальностей, задействованных в судостроении – высококвалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов. В этом году уже значительно увеличился набор абитуриентов в вузах по специальности "судостроение". В планах – организация переподготовки специалистов по востребованным специальностям", - сказал Патрушев. Творческие и финансовые усилия необходимо направить на внедрение новых подходов к привлечению молодежи в отрасль, подчеркнул он. "Возможно, подумать над внедрением системы грантов для рационализаторов, изобретателей, молодых ученых, способных предложить реальное внедрение робототехники в судостроение. Нам нужен флот, обеспечивающий реализацию национальных интересов России", - добавил Патрушев. По его словам, развитие судостроения в России имеет масштабный и стратегический характер. "При создании судостроительных предприятий и обеспечении их заказами важно исходить из баланса интересов заказчиков и исполнителей, учитывать государственную целесообразность и эффективность", - отметил он. "При этом не исключаю востребованности уже успешно зарекомендовавших себя методов организации научно-производственных цепочек. В частности, таких как производственные объединения, позволяющие совместно работать на общий результат научно-исследовательским организациям, конструкторским бюро, заводам по выпуску комплектующих, двигателей, судостроительных и судоремонтных заводов", - сказал Патрушев. В судостроении необходимо создать целостную систему нормативного правового регулирования для решения задач, стоящих перед отраслью, добавил помощник главы государства. "Для повышения эффективности развития отрасли нужен федеральный закон "О судостроении", - отметил Патрушев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, николай патрушев