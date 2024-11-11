https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев
Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели связи по всему... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:29
2024-11-11T17:29
2024-11-11T17:29
россия
сша
вашингтон (штат)
николай патрушев
северный поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели связи по всему миру, предупреждает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Вашингтон и Лондон рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, заявил Патрушев. "Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, северный поток, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, Северный поток, В мире
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев
Патрушев: под удар США и Британии могут попасть морские кабели по всему миру