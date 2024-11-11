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Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
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17:29 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев
Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели связи по всему... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:29
2024-11-11T17:29
россия
сша
вашингтон (штат)
николай патрушев
северный поток
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели связи по всему миру, предупреждает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Вашингтон и Лондон рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, заявил Патрушев. "Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире", - отметил Патрушев.
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сша
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россия, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, северный поток, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, Северный поток, В мире
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев

Патрушев: под удар США и Британии могут попасть морские кабели по всему миру

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели связи по всему миру, предупреждает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
Вашингтон и Лондон рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, заявил Патрушев.
"Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире", - отметил Патрушев.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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РоссияСШАВашингтон (штат)Николай ПатрушевСеверный потокВ мире
 
 
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