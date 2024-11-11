https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html

Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев

Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев

Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели связи по всему... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:29

2024-11-11T17:29

2024-11-11T17:29

россия

сша

вашингтон (штат)

николай патрушев

северный поток

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели связи по всему миру, предупреждает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Вашингтон и Лондон рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, заявил Патрушев. "Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html

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сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, северный поток, в мире