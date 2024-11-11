https://ria.ru/20241111/patrushev-1983144932.html
Россия не даст ослабить свои позиции на Черном море, заявил Патрушев
Россия не даст ослабить свои позиции на Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
Россия не даст ослабить свои позиции на Черном море, заявил Патрушев
Запад должен твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и свои позиции в этом регионе не позволит ослабить, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:18
2024-11-11T17:18
2024-11-11T17:18
россия
черное море
николай патрушев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Запад должен твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и свои позиции в этом регионе не позволит ослабить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море, и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html
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черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, николай патрушев
Россия, Черное море, Николай Патрушев
Россия не даст ослабить свои позиции на Черном море, заявил Патрушев
Патрушев: Запад должен твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море