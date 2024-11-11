https://ria.ru/20241111/patrushev-1983144932.html

Россия не даст ослабить свои позиции на Черном море, заявил Патрушев

Россия не даст ослабить свои позиции на Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

Россия не даст ослабить свои позиции на Черном море, заявил Патрушев

Запад должен твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и свои позиции в этом регионе не позволит ослабить, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:18

2024-11-11T17:18

2024-11-11T17:18

россия

черное море

николай патрушев

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Запад должен твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и свои позиции в этом регионе не позволит ослабить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море, и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, черное море, николай патрушев