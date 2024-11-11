https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142117.html

БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев

БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев

Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:06

2024-11-11T17:06

2024-11-11T17:16

россия

эфиопия

николай патрушев

брикс

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане, повышать собственные возможности, укрепляя при этом взаимодействие с дружественными странами. Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС. Даже для Эфиопии, единственной из стран БРИКС без выхода к морю, морская торговля представляет несомненный интерес", - сказал Патрушев. "По сути, сама география расположения государств БРИКС подсказывает нам, что без совместной работы в Мировом океане нам не обойтись. Речь идет и о поддержании стабильности и безопасности на морских коммуникациях, о концентрации совместных усилий в области судостроения, развития портовой инфраструктуры, подготовке морских кадров, внедрении новых технологий", - пояснил Патрушев.

https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эфиопия, николай патрушев, брикс, безопасность