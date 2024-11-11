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БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
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17:06 11.11.2024 (обновлено: 17:16 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142117.html
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев
Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:06
2024-11-11T17:16
россия
эфиопия
николай патрушев
брикс
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане, повышать собственные возможности, укрепляя при этом взаимодействие с дружественными странами. Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС. Даже для Эфиопии, единственной из стран БРИКС без выхода к морю, морская торговля представляет несомненный интерес", - сказал Патрушев. "По сути, сама география расположения государств БРИКС подсказывает нам, что без совместной работы в Мировом океане нам не обойтись. Речь идет и о поддержании стабильности и безопасности на морских коммуникациях, о концентрации совместных усилий в области судостроения, развития портовой инфраструктуры, подготовке морских кадров, внедрении новых технологий", - пояснил Патрушев.
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россия, эфиопия, николай патрушев, брикс, безопасность
Россия, Эфиопия, Николай Патрушев, БРИКС, Безопасность
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев

Патрушев: БРИКС не обойтись без работы на морях, в том числе по безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
"Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане, повышать собственные возможности, укрепляя при этом взаимодействие с дружественными странами. Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС. Даже для Эфиопии, единственной из стран БРИКС без выхода к морю, морская торговля представляет несомненный интерес", - сказал Патрушев.
"По сути, сама география расположения государств БРИКС подсказывает нам, что без совместной работы в Мировом океане нам не обойтись. Речь идет и о поддержании стабильности и безопасности на морских коммуникациях, о концентрации совместных усилий в области судостроения, развития портовой инфраструктуры, подготовке морских кадров, внедрении новых технологий", - пояснил Патрушев.
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РоссияЭфиопияНиколай ПатрушевБРИКСБезопасность
 
 
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