https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142117.html
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев
Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:06
2024-11-11T17:06
2024-11-11T17:16
россия
эфиопия
николай патрушев
брикс
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Странам БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, в том числе по обеспечению безопасности на морских коммуникациях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане, повышать собственные возможности, укрепляя при этом взаимодействие с дружественными странами. Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС. Даже для Эфиопии, единственной из стран БРИКС без выхода к морю, морская торговля представляет несомненный интерес", - сказал Патрушев. "По сути, сама география расположения государств БРИКС подсказывает нам, что без совместной работы в Мировом океане нам не обойтись. Речь идет и о поддержании стабильности и безопасности на морских коммуникациях, о концентрации совместных усилий в области судостроения, развития портовой инфраструктуры, подготовке морских кадров, внедрении новых технологий", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, эфиопия, николай патрушев, брикс, безопасность
Россия, Эфиопия, Николай Патрушев, БРИКС, Безопасность
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев
Патрушев: БРИКС не обойтись без работы на морях, в том числе по безопасности