https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140766.html

Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам

Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам - РИА Новости, 11.11.2024

Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам

Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:02

2024-11-11T17:02

2024-11-11T23:55

безопасность

россия

черное море

киев

николай патрушев

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".Он отметил, что недавно побывал в Крыму, где встретился с командованием Черноморского флота. Патрушев рассказал, что во время боевого дежурства подразделений он убедился в их готовности справляться с вызовами и угрозами с морских направлений."Никакого поражения нашего флота на Черном море нет", — подчеркнул он.Патрушев добавил, что российский флот справляется со своими задачами, несмотря на то, что действиями Украины в этой местности руководят специалисты стран НАТО.

https://ria.ru/20241107/patrushev-1982393839.html

россия

черное море

киев

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безопасность, россия, черное море, киев, николай патрушев