https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140766.html
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам
Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:02
2024-11-11T17:02
2024-11-11T23:55
безопасность
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черное море
киев
николай патрушев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".Он отметил, что недавно побывал в Крыму, где встретился с командованием Черноморского флота. Патрушев рассказал, что во время боевого дежурства подразделений он убедился в их готовности справляться с вызовами и угрозами с морских направлений."Никакого поражения нашего флота на Черном море нет", — подчеркнул он.Патрушев добавил, что российский флот справляется со своими задачами, несмотря на то, что действиями Украины в этой местности руководят специалисты стран НАТО.
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безопасность, россия, черное море, киев, николай патрушев
Безопасность, Россия, Черное море, Киев, Николай Патрушев
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам
Патрушев опроверг сообщения СМИ о поражении российского флота на Черном море
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что недавно побывал в Крыму, где встретился с командованием Черноморского флота. Патрушев рассказал, что во время боевого дежурства подразделений он убедился в их готовности справляться с вызовами и угрозами с морских направлений.
"Никакого поражения нашего флота на Черном море нет", — подчеркнул он.
Патрушев добавил, что российский флот справляется со своими задачами, несмотря на то, что действиями Украины в этой местности руководят специалисты стран НАТО.