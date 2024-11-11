Рейтинг@Mail.ru
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 11.11.2024 (обновлено: 23:55 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140766.html
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам
Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:02
2024-11-11T23:55
безопасность
россия
черное море
киев
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".Он отметил, что недавно побывал в Крыму, где встретился с командованием Черноморского флота. Патрушев рассказал, что во время боевого дежурства подразделений он убедился в их готовности справляться с вызовами и угрозами с морских направлений."Никакого поражения нашего флота на Черном море нет", — подчеркнул он.Патрушев добавил, что российский флот справляется со своими задачами, несмотря на то, что действиями Украины в этой местности руководят специалисты стран НАТО.
https://ria.ru/20241107/patrushev-1982393839.html
россия
черное море
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f43bf0662b7599caa7d1246af03078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черное море, киев, николай патрушев
Безопасность, Россия, Черное море, Киев, Николай Патрушев
Патрушев заявил о готовности Черноморского флота противостоять угрозам

Патрушев опроверг сообщения СМИ о поражении российского флота на Черном море

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Никакого поражения России на Черном море нет, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что недавно побывал в Крыму, где встретился с командованием Черноморского флота. Патрушев рассказал, что во время боевого дежурства подразделений он убедился в их готовности справляться с вызовами и угрозами с морских направлений.
"Никакого поражения нашего флота на Черном море нет", — подчеркнул он.
Патрушев добавил, что российский флот справляется со своими задачами, несмотря на то, что действиями Украины в этой местности руководят специалисты стран НАТО.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении"
7 ноября, 12:12
 
БезопасностьРоссияЧерное мореКиевНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала