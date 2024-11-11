https://ria.ru/20241111/palestina-1983188397.html

Глава МИД Израиля выступил против создания государства Палестина

Глава МИД Израиля выступил против создания государства Палестина - РИА Новости, 11.11.2024

Глава МИД Израиля выступил против создания государства Палестина

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высказался против создания государства Палестина в нынешней ситуации. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:36

2024-11-11T20:36

2024-11-11T20:36

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израиль

палестина

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ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высказался против создания государства Палестина в нынешней ситуации. "Одним словом - нет", - заявил Саар, отвечая на соответствующий вопрос. Министр объяснил свою позицию тем, что в прошлом, когда Израиль вывел свои войска с территории сектора Газа, выполняя условия подписанного в 1993 году соглашения "Осло", ситуация в сфере безопасности значительно ухудшилась. Саар утверждает, что если бы стороны согласились на создание Палестинского государства, то палестинское движение ХАМАС узурпировало бы власть в нем, как это произошло, по его словам, с сектором Газа. "Создание палестинского государства сегодня означало бы создание государства ХАМАС. Мы видели, что после нашего ухода из сектора Газа прошел год, прежде чем ХАМАС взял Газу под свой контроль. Мы не хотим, чтобы это произошло в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан – ред.). Вот почему я не считаю эту позицию реалистичной", - заявил политик. Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) было образовано в 1987 году суннитским религиозным деятелем шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений, заключенных в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа. Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и другим палестинским движением, ФАТХ, возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241111/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241110/izrail-1982972187.html

https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, хамас, фатх, оон, совет безопасности оон