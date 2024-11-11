https://ria.ru/20241111/opros-1982994783.html

Опрос показал, сколько израильтян поддерживают военные действия в Ливане

Опрос показал, сколько израильтян поддерживают военные действия в Ливане - РИА Новости, 11.11.2024

Опрос показал, сколько израильтян поддерживают военные действия в Ливане

Чуть более половины граждан Израиля еврейского происхождения (54%) поддерживают продолжение военных действий против ливанского движения "Хезболлах", в то время... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:30

2024-11-11T06:30

2024-11-11T06:30

в мире

израиль

ливан

сша

яхья синвар

камала харрис

дональд трамп

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_eac37ed04ba9138740aca3d63e7f6e65.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чуть более половины граждан Израиля еврейского происхождения (54%) поддерживают продолжение военных действий против ливанского движения "Хезболлах", в то время как большинство граждан Израиля арабского происхождения (88%) выступают за дипломатическое урегулирование конфликта, следует из опроса Израильского института демократии (Israel Democracy Institute). "Израильтяне глубоко разделились во мнениях по вопросу о том, как вести себя дальше в конфликте в Ливане. В то время как 54% израильтян-евреев поддерживают продолжение боевых действий против "Хезболлах", 88% израильтян-арабов выступают за дипломатическое решение (конфликта - ред.)", - говорится в сообщении на сайте института. Результаты опроса показали значительный рост оптимизма среди населения Израиля в отношении будущего национальной безопасности страны. Так, 47,5% респондентов оптимистично настроены в отношении будущего страны в области национальной безопасности, по сравнению с показателем в 39% в августе. Как отмечается, рост, вероятно, связан с успехами израильской армии на ливанском фронте, а также с отражением ракетного удара Ирана с относительно небольшим ущербом. Участникам опроса также задали вопрос о ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По мнению 62,5% опрошенных-евреев, убийство Синвара приблизило Израиль к достижению цели по свержению власти движения в секторе Газа. Среди респондентов-арабов такое мнение разделили лишь 21% человек. Кроме того, большинство опрошенных (64,5%) считают, что с точки зрения израильских интересов победивший на выборах в США Дональд Трамп лучше подходит на пост президента, чем вице-президент страны Камала Харрис. Лишь 13% респондентов заявили, что на пост лидера США лучше подходит Харрис. Опрос был проведен онлайн и по телефону в период с 28 октября по 3 ноября, в нем приняли участие граждане израиля старше 18 лет - 600 евреев и 150 арабов. Статистическая погрешность составила около 3,5 процентных пунктов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978057007.html

https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976264495.html

https://ria.ru/20240920/voyna-1973809580.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, сша, яхья синвар, камала харрис, дональд трамп, хезболла, хамас, выборы президента сша — 2024