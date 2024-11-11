https://ria.ru/20241111/oon-1983198987.html

Зампостпреда России в ООН прокомментировала поправку Запада о нацизме

Зампостпреда России в ООН прокомментировала поправку Запада о нацизме - РИА Новости, 11.11.2024

Зампостпреда России в ООН прокомментировала поправку Запада о нацизме

Поправка западников к российской традиционной резолюции по борьбе с героизацией нацизма о якобы стремлении Москвы оправдать необходимость проведения СВО борьбой РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:58

2024-11-11T22:58

2024-11-11T22:58

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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Поправка западников к российской традиционной резолюции по борьбе с героизацией нацизма о якобы стремлении Москвы оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом, скорее всего, в следующем году уже погибнет, убеждена зампостпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая. Ранее в понедельник Третий комитет ГА ООН одобрил российскую резолюцию с включенной в нее поправкой о стремлении РФ оправдать военную операцию на Украине борьбой с неонацизмом. За поправку голосовали 66 стран, против были 43, воздержались – 51. Несмотря на то что она была одобрена, авторы поправки все равно проголосовали против резолюции. В делегации РФ назвали ее "откровенной уловкой и провокацией" и голосовали против нее. "Евросоюз превращается в оплот противостояния борьбе с героизацией нацизма, а остальные страны, в общем, весь мир, все регионы абсолютно голосуют за (резолюцию – ред.), против поправки. Поправка, скорее всего, в следующем году уже погибнет", - сказала Заболоцкая российским журналистам. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев при общении с прессой также отметил позитивную динамику по голосованию по западной поправке. "Все больше делегаций понимают и признают, что она совершенно оторвана от реальности, не имеет никакого отношения к направленности, к сути, к содержанию резолюции", - сказал Лукьянцев. Принятая в понедельник резолюция, среди прочего, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Документ также настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.

https://ria.ru/20241111/mid-1983198486.html

https://ria.ru/20241008/obespokoennost-1977048977.html

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россия, москва, украина, григорий лукьянцев, оон, в мире, генеральная ассамблея оон