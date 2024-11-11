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На Украине у военкоматов образовались очереди из желающих продлить отсрочку

На Украине у военкоматов образовались очереди из желающих продлить отсрочку - РИА Новости, 11.11.2024

На Украине у военкоматов образовались очереди из желающих продлить отсрочку

Очереди образовались у военкоматов на Украине из военнообязанных, пытающихся продлить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.11.2024

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Очереди образовались у военкоматов на Украине из военнообязанных, пытающихся продлить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". Издание накануне писало, что военнообязанные на Украине не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе. "Возле ТЦК (территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.) - огромные очереди за обновлением отсрочек. Девятого ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет. Власть анонсировала возможность обновления отсрочки в "Резерв+" для отдельных категорий, но и там это многим не удается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание также публикует видео одного из военкоматов Одессы. На кадрах - большое скопление мужчин. При этом на обновление данных дают всего семь дней. "Очередь движется крайне медленно - человек, записавшийся в 5.40 (6.40 мск), не смог попасть на прием", - пишет издание. Также "Старан.ua" со ссылкой на очевидцев сообщает, что неофициальное решение вопроса получения отсрочки стоит около 700 долларов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983184901.html

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