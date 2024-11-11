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На Украине у военкоматов образовались очереди из желающих продлить отсрочку
На Украине у военкоматов образовались очереди из желающих продлить отсрочку - РИА Новости, 11.11.2024
На Украине у военкоматов образовались очереди из желающих продлить отсрочку
Очереди образовались у военкоматов на Украине из военнообязанных, пытающихся продлить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:21
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Очереди образовались у военкоматов на Украине из военнообязанных, пытающихся продлить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua". Издание накануне писало, что военнообязанные на Украине не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе. "Возле ТЦК (территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.) - огромные очереди за обновлением отсрочек. Девятого ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет. Власть анонсировала возможность обновления отсрочки в "Резерв+" для отдельных категорий, но и там это многим не удается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание также публикует видео одного из военкоматов Одессы. На кадрах - большое скопление мужчин. При этом на обновление данных дают всего семь дней. "Очередь движется крайне медленно - человек, записавшийся в 5.40 (6.40 мск), не смог попасть на прием", - пишет издание. Также "Старан.ua" со ссылкой на очевидцев сообщает, что неофициальное решение вопроса получения отсрочки стоит около 700 долларов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, одесса
На Украине у военкоматов образовались очереди из желающих продлить отсрочку
"Страна.ua": у военкоматов на Украине выстроились очереди для продления отсрочки
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Очереди образовались у военкоматов на Украине из военнообязанных, пытающихся продлить отсрочку от мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua
".
Издание накануне писало, что военнообязанные на Украине не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе.
"Возле ТЦК (территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.) - огромные очереди за обновлением отсрочек. Девятого ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет. Власть анонсировала возможность обновления отсрочки в "Резерв+" для отдельных категорий, но и там это многим не удается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Издание также публикует видео одного из военкоматов Одессы
. На кадрах - большое скопление мужчин. При этом на обновление данных дают всего семь дней.
"Очередь движется крайне медленно - человек, записавшийся в 5.40 (6.40 мск), не смог попасть на прием", - пишет издание.
Также "Старан.ua" со ссылкой на очевидцев сообщает, что неофициальное решение вопроса получения отсрочки стоит около 700 долларов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.