https://ria.ru/20241111/obstrely-1982978731.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.11.2024

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T00:13

2024-11-11T00:13

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов на горловском направлении", — говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, в результате обстрелов пострадали пять мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.

https://ria.ru/20241110/obstrely-1982971263.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины