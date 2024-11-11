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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.11.2024
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00:13 11.11.2024 (обновлено: 00:15 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/obstrely-1982978731.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:13
2024-11-11T00:15
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов на горловском направлении", — говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, в результате обстрелов пострадали пять мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР

В СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по ДНР 67 боеприпасов за сутки

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов на горловском направлении", — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным представительства, в результате обстрелов пострадали пять мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин
Вчера, 21:27
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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