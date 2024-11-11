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Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ
Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2024
Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ
Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, передает Telegram-канал 112. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T22:18
2024-11-11T22:18
2024-11-11T22:22
юрий николаев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, передает Telegram-канал 112.Как сообщается, Николаева экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой и отправили сразу в реанимацию."Сейчас продолжается комплекс обследований для установления диагноза. Врачи исключили инфаркт и инсульт", — пишет Telegram-канал со ссылкой на источник.Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на ТВ в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
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РИА Новости
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РИА Новости
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юрий николаев, россия
Юрий Николаев, Россия, Шоубиз
Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ
112: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, передает Telegram-канал
112.
Как сообщается, Николаева экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой и отправили сразу в реанимацию.
"Сейчас продолжается комплекс обследований для установления диагноза. Врачи исключили инфаркт и инсульт", — пишет Telegram-канал со ссылкой на источник.
Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на ТВ в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".