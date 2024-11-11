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Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ

Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2024

Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, передает Telegram-канал 112. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:18

2024-11-11T22:18

2024-11-11T22:22

юрий николаев

россия

шоубиз

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, передает Telegram-канал 112.Как сообщается, Николаева экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой и отправили сразу в реанимацию."Сейчас продолжается комплекс обследований для установления диагноза. Врачи исключили инфаркт и инсульт", — пишет Telegram-канал со ссылкой на источник.Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на ТВ в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".

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2024

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юрий николаев, россия