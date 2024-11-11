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В США рассказали о крупном провале ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
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09:48 11.11.2024 (обновлено: 10:43 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ni-1983011819.html
В США рассказали о крупном провале ВСУ
В США рассказали о крупном провале ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
В США рассказали о крупном провале ВСУ
Вооруженные силы Украины не смогли добиться стратегических успехов, несмотря на использование бронемашин Bradley, пишет бывший сотрудник конгресса США,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:48
2024-11-11T10:43
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
конгресс сша
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли добиться стратегических успехов, несмотря на использование бронемашин Bradley, пишет бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.&quot;ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории Восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта&quot;, — указал эксперт, комментируя применение украинцами американской бронетехники.Вейхерт отметил, что в ходе боевых действий украинские силы потеряли большое количество Bradley. По его словам, такие потери в американской армии считались бы катастрофическими.Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР. Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, конгресс сша
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
В США рассказали о крупном провале ВСУ

NI: ВСУ не смогли добиться успехов, несмотря на использование БМП Bradley

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли добиться стратегических успехов, несмотря на использование бронемашин Bradley, пишет бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.
«

"ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории Восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта", — указал эксперт, комментируя применение украинцами американской бронетехники.

Вейхерт отметил, что в ходе боевых действий украинские силы потеряли большое количество Bradley. По его словам, такие потери в американской армии считались бы катастрофическими.
Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР. Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.
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В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКонгресс США
 
 
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