https://ria.ru/20241111/ni-1983011819.html

В США рассказали о крупном провале ВСУ

В США рассказали о крупном провале ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024

В США рассказали о крупном провале ВСУ

Вооруженные силы Украины не смогли добиться стратегических успехов, несмотря на использование бронемашин Bradley, пишет бывший сотрудник конгресса США,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:48

2024-11-11T09:48

2024-11-11T10:43

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли добиться стратегических успехов, несмотря на использование бронемашин Bradley, пишет бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest."ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории Восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта", — указал эксперт, комментируя применение украинцами американской бронетехники.Вейхерт отметил, что в ходе боевых действий украинские силы потеряли большое количество Bradley. По его словам, такие потери в американской армии считались бы катастрофическими.Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР. Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982930961.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, конгресс сша