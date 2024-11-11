https://ria.ru/20241111/nevrolog-1982987321.html

Невролог дал советы для бодрости по утрам

Невролог дал советы для бодрости по утрам - РИА Новости, 11.11.2024

Невролог дал советы для бодрости по утрам

Проветривание комнаты перед сном, постепенное пробуждение, утренний свет, попадающий в спальню, помогут чувствовать себя бодрым по утрам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:07

2024-11-11T03:07

2024-11-11T04:04

общество

владимир мартынов

здоровье

сон

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Проветривание комнаты перед сном, постепенное пробуждение, утренний свет, попадающий в спальню, помогут чувствовать себя бодрым по утрам, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак – ключевые факторы для бодрости", — сказал Мартынов. По словам невролога, стоит проветривать комнату перед сном, а также постараться сделать так, чтобы в спальню попадал утренний свет, поскольку это стимулирует выработку кортизола, отвечающего за пробуждение.

https://ria.ru/20240820/kardiolog-1967214910.html

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общество, владимир мартынов, здоровье, сон