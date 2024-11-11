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Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы - РИА Новости, 11.11.2024
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Наука
 
07:00 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/nauka-1982487547.html
Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы
Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы - РИА Новости, 11.11.2024
Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы
Новые закономерности в поведении животных и птиц Западного Таймыра установили ученые НОЦ "Енисейская Сибирь". Изменения сроков их миграций, промежуточных... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:00
2024-11-11T07:00
наука
таймыр
россия
александр савченков
сибирский федеральный университет
ноц «енисейская сибирь»
наука
университетская наука
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новые закономерности в поведении животных и птиц Западного Таймыра установили ученые НОЦ "Енисейская Сибирь". Изменения сроков их миграций, промежуточных остановок и границ обитания свидетельствуют о значительных и заметно ускоряющихся тенденциях по изменению климата на планете, рассказали в проектном офисе НОЦ.У мигрирующих животных механизмы перехода на другую территорию в зависимости от сезонности заложены генетически. Поэтому сроки миграции, ареалы у разных видов могут не меняться столетиями, объяснили специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь".По их словам, в последние десятилетия дикий северный олень Таймыра и гуси существенно изменили сроки и характер своих перемещений. Миграции стали раньше начинаться, появились изменения маршрутов — это говорит о том, что условия среды, в первую очередь кормовые, стремительно меняются под властью теплеющего климата.Согласно ежегодным наблюдениям, прилет гусей, уток и некоторых птиц отряда воробьиных в Сибирь происходит на две недели раньше, и задерживаются они на несколько недель дольше среднемноголетней "нормы", рассказал заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко.&quot;Изучение диких северных оленей полуострова Таймыр на севере Красноярского края подтверждает тенденцию. Если 60 лет назад, в середине XX века, олени проводили в &quot;родильном&quot; доме семь-восемь месяцев, и телята-сеголетки могли как следует окрепнуть, то теперь они вынуждены покидать родные края через 45-55 дней после рождения. Многие молодые животные гибнут при попытках переплыть крупные таймырские реки Пясину и Хатангу. Причина этого — стремительное &quot;нагревание&quot; Таймыра из-за глобального потепления климата&quot;, — добавил ученый.Он пояснил, что для наблюдения за оленями использовали ошейники с системой спутникового мониторинга и встроенными GPS-приемниками. Этот инструмент позволяет с большой точностью фиксировать все остановки и пути миграций, которыми идут животные."Очевидно, что меняется кормовая база оленя. Растепление тундры дает о себе знать исчезновением излюбленного оленьего корма — лишайника ягеля. Оленьи стада таймыро-эвенкийской популяции смещаются из западной части Таймыра в центральную и восточную части, а также комфортно чувствуют себя в Эвенкии, где прохладнее и больше еды", — рассказал Савченко.По мнению специалистов, усложнение путей миграции птиц может нести опасность занесения зооантропонозных (общих для животных и человека) инфекций, в том числе различных штаммов птичьего гриппа."Таяние льдов Северного ледовитого океана, которое значительно ускорилось в последние десятилетия, грозит человечеству серьезными опасностями. В частности, все больше инфекционных заболеваний могут передаваться от мигрирующих животных людям. Россия и Енисейская Сибирь является гигантским "транспортным узлом" для перелетных птиц, поэтому следует проводить регулярные комплексные исследования, чтобы выявлять своевременно занос различных возбудителей болезней на нашу территорию", — добавил заместитель директора ФГБУ "Заповедники Таймыра" Михаил Бондарь.Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.
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таймыр, россия, александр савченков, сибирский федеральный университет, ноц «енисейская сибирь», наука, университетская наука, российские инновации, олени, климат, экологическое благополучие, глобальное потепление
Наука, Таймыр, Россия, Александр Савченков, Сибирский федеральный университет, НОЦ «Енисейская Сибирь», Наука, Университетская наука, Российские инновации, олени, Климат, Экологическое благополучие, Глобальное потепление

Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы

© Фото представлено СФУ/Александр и Петр СавченкоДикий северный олень
Дикий северный олень - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новые закономерности в поведении животных и птиц Западного Таймыра установили ученые НОЦ "Енисейская Сибирь". Изменения сроков их миграций, промежуточных остановок и границ обитания свидетельствуют о значительных и заметно ускоряющихся тенденциях по изменению климата на планете, рассказали в проектном офисе НОЦ.
У мигрирующих животных механизмы перехода на другую территорию в зависимости от сезонности заложены генетически. Поэтому сроки миграции, ареалы у разных видов могут не меняться столетиями, объяснили специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь".
По их словам, в последние десятилетия дикий северный олень Таймыра и гуси существенно изменили сроки и характер своих перемещений. Миграции стали раньше начинаться, появились изменения маршрутов — это говорит о том, что условия среды, в первую очередь кормовые, стремительно меняются под властью теплеющего климата.
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Согласно ежегодным наблюдениям, прилет гусей, уток и некоторых птиц отряда воробьиных в Сибирь происходит на две недели раньше, и задерживаются они на несколько недель дольше среднемноголетней "нормы", рассказал заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко.
«

"Изучение диких северных оленей полуострова Таймыр на севере Красноярского края подтверждает тенденцию. Если 60 лет назад, в середине XX века, олени проводили в "родильном" доме семь-восемь месяцев, и телята-сеголетки могли как следует окрепнуть, то теперь они вынуждены покидать родные края через 45-55 дней после рождения. Многие молодые животные гибнут при попытках переплыть крупные таймырские реки Пясину и Хатангу. Причина этого — стремительное "нагревание" Таймыра из-за глобального потепления климата", — добавил ученый.

Он пояснил, что для наблюдения за оленями использовали ошейники с системой спутникового мониторинга и встроенными GPS-приемниками. Этот инструмент позволяет с большой точностью фиксировать все остановки и пути миграций, которыми идут животные.
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр СавченкоДикий северный олень
Дикий северный олень
Дикий северный олень
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
1 из 3
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр СавченкоДикий северный олень
Дикий северный олень
Дикий северный олень
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
2 из 3
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр СавченкоДикий северный олень
Дикий северный олень
Дикий северный олень
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
3 из 3
Дикий северный олень
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
1 из 3
Дикий северный олень
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
2 из 3
Дикий северный олень
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
3 из 3
"Очевидно, что меняется кормовая база оленя. Растепление тундры дает о себе знать исчезновением излюбленного оленьего корма — лишайника ягеля. Оленьи стада таймыро-эвенкийской популяции смещаются из западной части Таймыра в центральную и восточную части, а также комфортно чувствуют себя в Эвенкии, где прохладнее и больше еды", — рассказал Савченко.
По мнению специалистов, усложнение путей миграции птиц может нести опасность занесения зооантропонозных (общих для животных и человека) инфекций, в том числе различных штаммов птичьего гриппа.
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр СавченкоПтицы Таймыра
Птицы Таймыра
Птицы Таймыра
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
1 из 2
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр СавченкоПтицы Таймыра
Птицы Таймыра
Птицы Таймыра
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
2 из 2
Птицы Таймыра
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
1 из 2
Птицы Таймыра
© Фото представлено СФУ/Александр и Петр Савченко
2 из 2
"Таяние льдов Северного ледовитого океана, которое значительно ускорилось в последние десятилетия, грозит человечеству серьезными опасностями. В частности, все больше инфекционных заболеваний могут передаваться от мигрирующих животных людям. Россия и Енисейская Сибирь является гигантским "транспортным узлом" для перелетных птиц, поэтому следует проводить регулярные комплексные исследования, чтобы выявлять своевременно занос различных возбудителей болезней на нашу территорию", — добавил заместитель директора ФГБУ "Заповедники Таймыра" Михаил Бондарь.
Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.
 
НаукаТаймырРоссияАлександр СавченковСибирский федеральный университетНОЦ «Енисейская Сибирь»НаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииолениКлиматЭкологическое благополучиеГлобальное потепление
 
 
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