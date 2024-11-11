https://ria.ru/20241111/nauka-1982487547.html

Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы

Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы - РИА Новости, 11.11.2024

Предвестники глобальных изменений. Животные и птицы подают сигналы

Новые закономерности в поведении животных и птиц Западного Таймыра установили ученые НОЦ "Енисейская Сибирь". Изменения сроков их миграций, промежуточных... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:00

2024-11-11T07:00

2024-11-11T07:00

наука

таймыр

россия

александр савченков

сибирский федеральный университет

ноц «енисейская сибирь»

наука

университетская наука

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новые закономерности в поведении животных и птиц Западного Таймыра установили ученые НОЦ "Енисейская Сибирь". Изменения сроков их миграций, промежуточных остановок и границ обитания свидетельствуют о значительных и заметно ускоряющихся тенденциях по изменению климата на планете, рассказали в проектном офисе НОЦ.У мигрирующих животных механизмы перехода на другую территорию в зависимости от сезонности заложены генетически. Поэтому сроки миграции, ареалы у разных видов могут не меняться столетиями, объяснили специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь".По их словам, в последние десятилетия дикий северный олень Таймыра и гуси существенно изменили сроки и характер своих перемещений. Миграции стали раньше начинаться, появились изменения маршрутов — это говорит о том, что условия среды, в первую очередь кормовые, стремительно меняются под властью теплеющего климата.Согласно ежегодным наблюдениям, прилет гусей, уток и некоторых птиц отряда воробьиных в Сибирь происходит на две недели раньше, и задерживаются они на несколько недель дольше среднемноголетней "нормы", рассказал заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко."Изучение диких северных оленей полуострова Таймыр на севере Красноярского края подтверждает тенденцию. Если 60 лет назад, в середине XX века, олени проводили в "родильном" доме семь-восемь месяцев, и телята-сеголетки могли как следует окрепнуть, то теперь они вынуждены покидать родные края через 45-55 дней после рождения. Многие молодые животные гибнут при попытках переплыть крупные таймырские реки Пясину и Хатангу. Причина этого — стремительное "нагревание" Таймыра из-за глобального потепления климата", — добавил ученый.Он пояснил, что для наблюдения за оленями использовали ошейники с системой спутникового мониторинга и встроенными GPS-приемниками. Этот инструмент позволяет с большой точностью фиксировать все остановки и пути миграций, которыми идут животные."Очевидно, что меняется кормовая база оленя. Растепление тундры дает о себе знать исчезновением излюбленного оленьего корма — лишайника ягеля. Оленьи стада таймыро-эвенкийской популяции смещаются из западной части Таймыра в центральную и восточную части, а также комфортно чувствуют себя в Эвенкии, где прохладнее и больше еды", — рассказал Савченко.По мнению специалистов, усложнение путей миграции птиц может нести опасность занесения зооантропонозных (общих для животных и человека) инфекций, в том числе различных штаммов птичьего гриппа."Таяние льдов Северного ледовитого океана, которое значительно ускорилось в последние десятилетия, грозит человечеству серьезными опасностями. В частности, все больше инфекционных заболеваний могут передаваться от мигрирующих животных людям. Россия и Енисейская Сибирь является гигантским "транспортным узлом" для перелетных птиц, поэтому следует проводить регулярные комплексные исследования, чтобы выявлять своевременно занос различных возбудителей болезней на нашу территорию", — добавил заместитель директора ФГБУ "Заповедники Таймыра" Михаил Бондарь.Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.

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таймыр, россия, александр савченков, сибирский федеральный университет, ноц «енисейская сибирь», наука, университетская наука, российские инновации, олени, климат, экологическое благополучие, глобальное потепление