https://ria.ru/20241111/natsproekt-1983151107.html

Более 60 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта

Более 60 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 11.11.2024

Более 60 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта

В Тверской области выполнили работы на 65 объектах благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:29

2024-11-11T17:29

2024-11-11T17:29

тверская область

конаково

удомля

торопец

игорь руденя

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области выполнили работы на 65 объектах благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Всего в текущем году в программу вошло 70 объектов в 37 муниципалитетах. Это 60 общественных и 10 дворовых территорий. "От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. Также в этом году выполнен первый этап благоустройства территории городской площади в Конаково. В поселке Сонково преобразилась парковая зона отдыха. В Западной Двине благоустроена зона отдыха на улице Ленина, где фонтан заиграл разными красками. В Удомле - аллея Автодорожная, где создана пешеходно-велосипедная дорожка. Кроме того, в городе атомщиков в стадии завершения находятся работы по обустройству первой в регионе научной площадки. Завершены работы на объектах – победителях VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды в Старице, Торопце, Весьегонске, Конаково и Красном Холме. На прошлой неделе в Конаково состоялось открытие общественной территории "Стрелка реки Донховка", говорится в сообщении. "Вся набережная – великолепна! Как теннисист, особые слова благодарности – за установку стола для настольного тенниса и спортивных тренажеров. Они не пустуют: играют и занимаются местные жители и приезжие. Теперь, когда приезжают гости, мы сразу ведем их на набережную. Ко мне из Сергиева-Посада в выходные приезжают внуки 10 и 13 лет. Узнав, что на берегу появилась площадка для экстремальных видов спорта, специально везут с собой самокаты и будут тестировать", – поделился житель Конаково Василий Батуев. Он выразил благодарность за реализацию проекта. За то, что власти прислушивались к мнению местных жителей. Кроме того, в этом году началась реализация проектов, которые победили в VIII конкурсе. Это благоустройство Советской площади "Бежецкая ярмарка" в городе Бежецке, парковой зоны по улице Венецианова (3 этап) в городе Удомля и Площади 9-го Января в городе Торжке. В этом году на территориях всех муниципалитетов региона при поддержке областного бюджета продолжено обустройство мест массового отдыха жителей. Всего в текущем году в эту программу вошло 40 объектов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241105/gosprogramma-1982004365.html

https://ria.ru/20241105/natsproekt-1981973407.html

конаково

удомля

торопец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

конаково, удомля, торопец, игорь руденя