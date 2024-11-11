https://ria.ru/20241111/nasledniki-1982994976.html
ВС России разъяснил порядок получения наследства умершего осужденного
ВС России разъяснил порядок получения наследства умершего осужденного - РИА Новости, 11.11.2024
ВС России разъяснил порядок получения наследства умершего осужденного
Наследники скончавшегося осужденного, который при жизни не успел возместить пострадавшим причиненный вред, должны сами компенсировать этот ущерб, сказано в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:33
2024-11-11T06:33
2024-11-11T08:52
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наследники скончавшегося осужденного, который при жизни не успел возместить пострадавшим причиненный вред, должны сами компенсировать этот ущерб, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ. Прецедентом стало дело главы администрации одного из поселков Новгородской области и директора компании по ремонту дорог. Их признали виновными по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Согласно материалам дела, по договору на ремонт дорог в поселке выделили более 400 тысяч рублей на покупку песчанно-гравийной смеси. На самом же деле ее добывали в карьере на территории поселка. После приговора один из осужденных умер, не успев погасить свою часть причиненного ущерба. Прокуратура обратилась в суд и добилась взыскания суммы с его жены, которая унаследовала имущество супруга после его смерти. Она дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить это решение, но безуспешно. Суд оставил его в силе. "Обязанность по возмещению материального ущерба не связана с личностью причинителя вреда и переходит в порядке наследования. То, что за причинение ущерба в таком размере установлена уголовная ответственность, не меняет имущественной природы этих правоотношений и не исключает перехода обязанности возместить вред в порядке универсального правопреемства", - сказано в определении.
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происшествия, жилье, россия, новгородская область
Происшествия, Жилье, Россия, Новгородская область
ВС России разъяснил порядок получения наследства умершего осужденного
Верховный суд: наследники умершего осужденного должны сами компенсировать ущерб
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наследники скончавшегося осужденного, который при жизни не успел возместить пострадавшим причиненный вред, должны сами компенсировать этот ущерб, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ.
Прецедентом стало дело главы администрации одного из поселков Новгородской области
и директора компании по ремонту дорог. Их признали виновными по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Согласно материалам дела, по договору на ремонт дорог в поселке выделили более 400 тысяч рублей на покупку песчанно-гравийной смеси. На самом же деле ее добывали в карьере на территории поселка.
После приговора один из осужденных умер, не успев погасить свою часть причиненного ущерба. Прокуратура обратилась в суд и добилась взыскания суммы с его жены, которая унаследовала имущество супруга после его смерти.
Она дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить это решение, но безуспешно. Суд оставил его в силе.
"Обязанность по возмещению материального ущерба не связана с личностью причинителя вреда и переходит в порядке наследования. То, что за причинение ущерба в таком размере установлена уголовная ответственность, не меняет имущественной природы этих правоотношений и не исключает перехода обязанности возместить вред в порядке универсального правопреемства", - сказано в определении.