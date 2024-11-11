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Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС

Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС - РИА Новости, 11.11.2024

Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУС в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на задержание Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, сообщили РИА... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:53

2024-11-11T15:53

2024-11-11T17:03

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУС в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на задержание Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно Бен Махфуда Хайкеля по части 2 статьи 301 УК России ("Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей")", — сказала собеседница агентства.Мужчину также объявили в международный розыск. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.Бен Махфуд был одним из судей МУС, которые в июне 2024 года выдали санкцию на арест секретаря Совета безопасности Шойгу и начальника Генштаба ВС России Герасимова.Это не первый подобный случай, связанный с Международным уголовным судом. Так, в марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Инстанция обвинила российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия не признает юрисдикцию МУС и выданные им ордера.

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в мире, россия, гаага, москва, дмитрий песков, международный уголовный суд