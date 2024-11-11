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Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС - РИА Новости, 11.11.2024
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15:53 11.11.2024 (обновлено: 17:03 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/mus-1983119291.html
Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС
Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС - РИА Новости, 11.11.2024
Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС
Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУС в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на задержание Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, сообщили РИА... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:53
2024-11-11T17:03
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУС в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на задержание Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, сообщили РИА Новости в инстанции.&quot;Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно Бен Махфуда Хайкеля по части 2 статьи 301 УК России (&quot;Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей&quot;)&quot;, — сказала собеседница агентства.Мужчину также объявили в международный розыск. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.Бен Махфуд был одним из судей МУС, которые в июне 2024 года выдали санкцию на арест секретаря Совета безопасности Шойгу и начальника Генштаба ВС России Герасимова.Это не первый подобный случай, связанный с Международным уголовным судом. Так, в марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Инстанция обвинила российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия не признает юрисдикцию МУС и выданные им ордера.
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в мире, россия, гаага, москва, дмитрий песков, международный уголовный суд
В мире, Россия, Гаага, Москва, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
Суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск судью МУС

Судью МУС в Гааге Бен Махфуда объявили в международный розыск в России

© Фото : сайт Международного уголовного судаХайкель Бен Махфуд
Хайкель Бен Махфуд - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : сайт Международного уголовного суда
Хайкель Бен Махфуд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУС в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на задержание Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, сообщили РИА Новости в инстанции.
«

"Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно Бен Махфуда Хайкеля по части 2 статьи 301 УК России ("Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей")", — сказала собеседница агентства.

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Мужчину также объявили в международный розыск. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Бен Махфуд был одним из судей МУС, которые в июне 2024 года выдали санкцию на арест секретаря Совета безопасности Шойгу и начальника Генштаба ВС России Герасимова.
Это не первый подобный случай, связанный с Международным уголовным судом. Так, в марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Инстанция обвинила российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия не признает юрисдикцию МУС и выданные им ордера.
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