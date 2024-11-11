https://ria.ru/20241111/moy_eksport-1983147016.html

Платформа "Мой экспорт": ключ к международным рынкам для предпринимателей

Платформа "Мой экспорт": ключ к международным рынкам для предпринимателей - РИА Новости, 11.11.2024

Платформа "Мой экспорт": ключ к международным рынкам для предпринимателей

Достигая определенного успеха на отечественном рынке, многие российские компании задумываются о выходе на международный уровень, но знаний для этого зачастую... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:24

2024-11-11T18:24

2024-11-11T18:24

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поддержка бизнеса

россия

российский экспортный центр (рэц)

росэксимбанк

промышленность

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Достигая определенного успеха на отечественном рынке, многие российские компании задумываются о выходе на международный уровень, но знаний для этого зачастую недостаточно, а бумажная волокита пугает. На помощь бизнесу приходит государственная цифровая платформа "Мой экспорт", где предприниматели могут получить полный комплекс услуг по освоению зарубежных рынков в режиме "одного окна". Подробнее об этом – в материале РИА Новости."Одно окно" для экспортеровПлатформа "Мой экспорт" была запущена в ноябре 2020 года как одна из мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее цель – упростить жизнь российскому бизнесу, включая облегчение взаимодействия с министерствами и контролирующими органами, сокращение издержек и многое другое.По данным Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), за четыре года работы платформа "Мой экспорт" оказала более 1 миллиона услуг. Причем, более 75% компаний, которые пришли сюда за помощью впервые, обращаются за услугами повторно. А значит, сервисы и инструменты цифровой экосистемы эффективно работают.Услугами экосистемы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП), зарегистрированный в РФ."Все, что для этого нужно — иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на сайте платформы. Сегодня ее услугами уже пользуются более 35 тысяч юридических лиц и ИП со всей России. Это и крупный бизнес, малые и средние предприятия. Причем 80% от этого количества – компании МСП", - рассказали в РЭЦ.Услуги цифровой платформы"Мой экспорт" предоставляет широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Когда платформа только начинала свою работу в 2020 году, пользователям было доступно 14 уникальных услуг, а сегодня их уже более 120. Они покрывают каждый этап экспортного цикла – от обучения и аналитики до логистики и финансирования сделки.В частности, для решения бизнес-задач компаниям-экспортерам помогают более 580 аккредитованных коммерческих партнеров в сервисе "Профессионалы экспорта".Также пользователи платформы имеют доступ к обучающим материалам, онлайн-консультациям по различным вопросам внешнеэкономической деятельности.Платформа "Мой экспорт" помогает российским компаниям продвинуться на внешние рынки. Например, принять участие в выставках и бизнес-миссиях, разместить продукцию на зарубежных интернет-площадках, найти потенциальных покупателей и провести переговоры.Экспортерам на платформе доступно оформление необходимых разрешительных документов, таких как лицензии, ветеринарные и фитосанитарные сертификаты, здесь они могут подать заявку на государственную поддержку, а также ознакомиться и воспользоваться банковскими и страховыми продуктами от Росэксимбанк и "ЭКСАР". Таким образом, "Мой экспорт" становится незаменимым инструментом для российских экспортеров, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках.Так, например, российские предприятия промышленности и агропромышленного комплекса (АПК) посредством онлайн-платформы могут получать господдержку в виде компенсации затрат на разные виды деятельности – транспортировку, сертификацию, участие в выставках.Как отметили в РЭЦ, среди самых популярных услуг онлайн-платформы – получение фитосанитарного и ветеринарного сертификатов и сертификата происхождения товара, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты, навигатор по барьерам и требованиям рынков, господдержка транспортировки товаров промышленности и АПК.Другие виды поддержкиОбращение на платформу "Мой экспорт" позволяет экспортеру полностью сосредоточиться на решении бизнес-задач, освободившись от рутинных и операционных процессов. Однако помимо "Моего экспорта", российским компаниям доступны и другие виды помощи по развитию бизнеса.Например, производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства РФ за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа международного рынка. Проконсультироваться по актуальным вопросам экспорта российской продукции также можно на сайте и в телеграм-канале "Объясняем.рф".Ключевая цель национального проекта "Международная кооперация и экспорт" – обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с 2020 годом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, промышленность