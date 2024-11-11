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В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста - РИА Новости, 11.11.2024
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16:45 11.11.2024 (обновлено: 17:00 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moskva-1983136006.html
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста
Актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:45
2024-11-11T17:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Предварительно установлено, что 6 ноября во время прохождения квеста на Измайловском шоссе актер произвел выстрел из охолощенного оружия, в результате чего девушка получила телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства. Пострадавшая обратилась в больницу, затем ее отпустили домой. По факту произошедшего проводится проверка.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста

В Москве актер выстрелил из охолощенного оружия в посетительницу квеста

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"Предварительно установлено, что 6 ноября во время прохождения квеста на Измайловском шоссе актер произвел выстрел из охолощенного оружия, в результате чего девушка получила телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.
Пострадавшая обратилась в больницу, затем ее отпустили домой. По факту произошедшего проводится проверка.
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