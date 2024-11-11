https://ria.ru/20241111/moskva-1983136006.html
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста
Актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:45
2024-11-11T16:45
2024-11-11T17:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Предварительно установлено, что 6 ноября во время прохождения квеста на Измайловском шоссе актер произвел выстрел из охолощенного оружия, в результате чего девушка получила телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства. Пострадавшая обратилась в больницу, затем ее отпустили домой. По факту произошедшего проводится проверка.
https://ria.ru/20240906/gosduma-1971020502.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста
В Москве актер выстрелил из охолощенного оружия в посетительницу квеста