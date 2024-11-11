https://ria.ru/20241111/moskva-1983136006.html

В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста

В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста - РИА Новости, 11.11.2024

В Москве актер выстрелил в посетительницу квеста

Актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:45

2024-11-11T16:45

2024-11-11T17:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Предварительно установлено, что 6 ноября во время прохождения квеста на Измайловском шоссе актер произвел выстрел из охолощенного оружия, в результате чего девушка получила телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства. Пострадавшая обратилась в больницу, затем ее отпустили домой. По факту произошедшего проводится проверка.

https://ria.ru/20240906/gosduma-1971020502.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)