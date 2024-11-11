https://ria.ru/20241111/moskva-1983084744.html
В московском парке "белки" оказались крысами
В московском парке "белки" оказались крысами - РИА Новости, 11.11.2024
В московском парке "белки" оказались крысами
Посетители одного из столичных парков заметили необычных "белок", ими оказались крысы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:09
2024-11-11T14:09
2024-11-11T14:56
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москва
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Посетители одного из столичных парков заметили необычных "белок", ими оказались крысы, передает корреспондент РИА Новости. В Косинском парке москвичи на выходных увидели необычную картину: вместо привычных белок с пушистыми хвостами в кормушках на деревьях были замечены крысы. Грызуны лазили по веткам и совсем не боялись людей. Примечательно, что в этом парке есть Крысиный мост. Жители района рассказали, как на прогулках периодически замечают маленьких зверьков, бегающих вдоль реки Рудневка.
https://ria.ru/20240823/osoed-1968013865.html
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Крыса на дереве в Косинском парке в Москве
Посетители одного из столичных парков заметили необычных "белок" - имиоказались крысы. В Косинском парке москвичи на выходных увидели необычную картину: вместо привычных белок с пушистыми хвостами в кормушках на деревьях были замечены крысы. Грызуны лазили по веткам и совсем не боялись людей.
2024-11-11T14:09
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В московском парке "белки" оказались крысами
В одном из парков Москвы посетители заметили крыс с пушистыми хвостами