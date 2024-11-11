https://ria.ru/20241111/moskva-1983084744.html

В московском парке "белки" оказались крысами

В московском парке "белки" оказались крысами - РИА Новости, 11.11.2024

В московском парке "белки" оказались крысами

Посетители одного из столичных парков заметили необычных "белок", ими оказались крысы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:09

2024-11-11T14:09

2024-11-11T14:56

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983073458_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a0d58b3dced689357d1d6e1ea952ed7.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Посетители одного из столичных парков заметили необычных "белок", ими оказались крысы, передает корреспондент РИА Новости. В Косинском парке москвичи на выходных увидели необычную картину: вместо привычных белок с пушистыми хвостами в кормушках на деревьях были замечены крысы. Грызуны лазили по веткам и совсем не боялись людей. Примечательно, что в этом парке есть Крысиный мост. Жители района рассказали, как на прогулках периодически замечают маленьких зверьков, бегающих вдоль реки Рудневка.

https://ria.ru/20240823/osoed-1968013865.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крыса на дереве в Косинском парке в Москве Посетители одного из столичных парков заметили необычных "белок" - имиоказались крысы. В Косинском парке москвичи на выходных увидели необычную картину: вместо привычных белок с пушистыми хвостами в кормушках на деревьях были замечены крысы. Грызуны лазили по веткам и совсем не боялись людей. 2024-11-11T14:09 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва