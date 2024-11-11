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Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ - РИА Новости, 11.11.2024
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09:07 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/moskva-1982947623.html
Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ
Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ - РИА Новости, 11.11.2024
Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ
В столичных районах Левобережный и Ховрино оператор по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизует два неэффективно используемых участка,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:07
2024-11-11T09:07
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В столичных районах Левобережный и Ховрино оператор по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизует два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 17,42 гектара входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется назначенный столицей оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 574 миллиона рублей. По итогам здесь создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сами участки расположены на Фестивальной улице рядом со станцией метро "Речной вокзал".По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект подразумевает возведение свыше 255 тысяч квадратных метров жилой и более 69 тысяч "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости. В том числе там будет построен образовательный комплекс на 525 мест, культурно-досуговый, торговый, медицинский, спортивный и многофункциональный центры.Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал развитие в городе шести участков по КРТ.
https://ria.ru/20241023/efimov-1979652367.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В столичных районах Левобережный и Ховрино оператор по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизует два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 17,42 гектара входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется назначенный столицей оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 574 миллиона рублей. По итогам здесь создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Сами участки расположены на Фестивальной улице рядом со станцией метро "Речной вокзал".
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект подразумевает возведение свыше 255 тысяч квадратных метров жилой и более 69 тысяч "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости. В том числе там будет построен образовательный комплекс на 525 мест, культурно-досуговый, торговый, медицинский, спортивный и многофункциональный центры.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал развитие в городе шести участков по КРТ.
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