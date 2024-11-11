https://ria.ru/20241111/moskva-1982947623.html

Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ

Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ - РИА Новости, 11.11.2024

Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ

В столичных районах Левобережный и Ховрино оператор по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизует два неэффективно используемых участка,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:07

2024-11-11T09:07

2024-11-11T09:07

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В столичных районах Левобережный и Ховрино оператор по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизует два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 17,42 гектара входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется назначенный столицей оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 574 миллиона рублей. По итогам здесь создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сами участки расположены на Фестивальной улице рядом со станцией метро "Речной вокзал".По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект подразумевает возведение свыше 255 тысяч квадратных метров жилой и более 69 тысяч "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости. В том числе там будет построен образовательный комплекс на 525 мест, культурно-досуговый, торговый, медицинский, спортивный и многофункциональный центры.Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал развитие в городе шести участков по КРТ.

https://ria.ru/20241023/efimov-1979652367.html

https://ria.ru/20241108/efimov-1982704568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)