Ефимов: два участка на севере Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В столичных районах Левобережный и Ховрино оператор по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизует два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 17,42 гектара входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется назначенный столицей оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 574 миллиона рублей. По итогам здесь создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Сами участки расположены на Фестивальной улице рядом со станцией метро "Речной вокзал".
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект подразумевает возведение свыше 255 тысяч квадратных метров жилой и более 69 тысяч "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости. В том числе там будет построен образовательный комплекс на 525 мест, культурно-досуговый, торговый, медицинский, спортивный и многофункциональный центры.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал развитие в городе шести участков по КРТ.