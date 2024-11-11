Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через проливы.

С начала кризиса на Украине Анкара воспользовалась этими полномочиями и запретила проход военных кораблей через свои проливы.