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Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев
Москва не допустит постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:08
2024-11-11T17:08
2024-11-11T23:21
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николай патрушев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва не допустит постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ"."Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтрё", — подчеркнул он.Патрушев добавил, что на днях посетил Крым, где провел совещание с командованием Черноморского флота. Он отметил, что флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений."Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами", — сказал помощник президента.Среди прочего Патрушев отметил, что Великобритания и США уже растеряли свою морскую мощь. Он напомнил, что в свое время Англия провозгласила себя "владычицей морей", но со временем оказалось, что она взвалила на себя непомерную ношу, попросту переоценив свои силы. В итоге страна разорилась и растеряла свою морскую мощь, что во многом способствовало крушению Британской империи."Признаки упадка морской мощи сейчас наблюдаются и в США. На бумаге флот у них огромный, а на деле — низкий боевой дух моряков, хроническая нехватка личного состава, недостаток ремонтных мощностей и рабочих на кораблестроительных предприятиях", — добавил Патрушев.Тем не менее в западном мире "принято замечать соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видеть", резюмировал он.
https://ria.ru/20241108/dzhabarov-1982706815.html
https://ria.ru/20241023/britanija-1979668534.html
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142117.html
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россия, черное море, николай патрушев, морская коллегия при правительстве рф, сша
Россия, Черное море, Николай Патрушев, Морская коллегия при Правительстве РФ, США
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев
Патрушев опроверг сообщения СМИ о поражении российского флота на Черном море