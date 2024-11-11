Рейтинг@Mail.ru
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 11.11.2024 (обновлено: 23:21 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/more-1983142910.html
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев
Москва не допустит постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:08
2024-11-11T23:21
россия
черное море
николай патрушев
морская коллегия при правительстве рф
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва не допустит постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".&quot;Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтрё&quot;, — подчеркнул он.Патрушев добавил, что на днях посетил Крым, где провел совещание с командованием Черноморского флота. Он отметил, что флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений.&quot;Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами&quot;, — сказал помощник президента.Среди прочего Патрушев отметил, что Великобритания и США уже растеряли свою морскую мощь. Он напомнил, что в свое время Англия провозгласила себя "владычицей морей", но со временем оказалось, что она взвалила на себя непомерную ношу, попросту переоценив свои силы. В итоге страна разорилась и растеряла свою морскую мощь, что во многом способствовало крушению Британской империи."Признаки упадка морской мощи сейчас наблюдаются и в США. На бумаге флот у них огромный, а на деле — низкий боевой дух моряков, хроническая нехватка личного состава, недостаток ремонтных мощностей и рабочих на кораблестроительных предприятиях", — добавил Патрушев.Тем не менее в западном мире "принято замечать соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видеть", резюмировал он.
https://ria.ru/20241108/dzhabarov-1982706815.html
https://ria.ru/20241023/britanija-1979668534.html
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142117.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, николай патрушев, морская коллегия при правительстве рф, сша
Россия, Черное море, Николай Патрушев, Морская коллегия при Правительстве РФ, США
Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море, заявил Патрушев

Патрушев опроверг сообщения СМИ о поражении российского флота на Черном море

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва не допустит постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".
«

"Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтрё", — подчеркнул он.

Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Совфеде призвали отсечь Украину от Черного моря
8 ноября, 16:07
Патрушев добавил, что на днях посетил Крым, где провел совещание с командованием Черноморского флота. Он отметил, что флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений.
«

"Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами", — сказал помощник президента.

Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю
23 октября, 19:52
Среди прочего Патрушев отметил, что Великобритания и США уже растеряли свою морскую мощь. Он напомнил, что в свое время Англия провозгласила себя "владычицей морей", но со временем оказалось, что она взвалила на себя непомерную ношу, попросту переоценив свои силы. В итоге страна разорилась и растеряла свою морскую мощь, что во многом способствовало крушению Британской империи.
«
"Признаки упадка морской мощи сейчас наблюдаются и в США. На бумаге флот у них огромный, а на деле — низкий боевой дух моряков, хроническая нехватка личного состава, недостаток ремонтных мощностей и рабочих на кораблестроительных предприятиях", — добавил Патрушев.
Тем не менее в западном мире "принято замечать соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видеть", резюмировал он.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через проливы.

С начала кризиса на Украине Анкара воспользовалась этими полномочиями и запретила проход военных кораблей через свои проливы.

Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
БРИКС не обойтись без совместной работы в Мировом океане, заявил Патрушев
Вчера, 17:06
 
РоссияЧерное мореНиколай ПатрушевМорская коллегия при Правительстве РФСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала