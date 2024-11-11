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Власти Молдавии намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024
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17:54 11.11.2024 (обновлено: 18:12 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983157807.html
Власти Молдавии намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА
Власти Молдавии намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024
Власти Молдавии намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил в понедельник, что власти намерены "провести диалог" с послом РФ после исследования найденных на территории страны РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:54
2024-11-11T18:12
в мире
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил в понедельник, что власти намерены "провести диалог" с послом РФ после исследования найденных на территории страны дронов.В воскресенье утром молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон "российского производства". Во второй половине дня еще один БПЛА был обнаружен на севере страны в Рышканском районе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан."Службы безопасности тщательно исследуют оба беспилотника. Речь идет о двух дронах... После того, как мы получим заключения ответственных учреждений, мы проведем диалог с представителем государства, которое запускает эти дроны и тем самым угрожает безопасности Молдавии", - заявил Гросу журналистам, тем самым подтвердив, что посол России будет вызван в МИД.Ранее минобороны Молдавии сообщило, что получит от Евросоюза 9 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны. Уточняется, что поставке оборудования национальной армии будет предшествовать соглашение между ЕС и правительством Молдавии, обеспечивающее соблюдение требований и условий Европейского фонда мира. В декабре прошлого года армия Молдавии получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, который обошелся примерно в 14 миллионов евро. Еще один радар для наблюдения за воздушным Молдавия получит от Евросоюза в 2025 году.Ранее представители министерства обороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983127938.html
https://ria.ru/20241110/bespilotnik-1982958008.html
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в мире, молдавия, россия, франция, игорь гросу, михай попшой, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Франция, Игорь Гросу, Михай Попшой, Майя Санду, Евросоюз
Власти Молдавии намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА

Молдавские власти намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА

© Фото : полиция МолдавииБеспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии
Беспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : полиция Молдавии
Беспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил в понедельник, что власти намерены "провести диалог" с послом РФ после исследования найденных на территории страны дронов.
В воскресенье утром молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон "российского производства". Во второй половине дня еще один БПЛА был обнаружен на севере страны в Рышканском районе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан.
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"Службы безопасности тщательно исследуют оба беспилотника. Речь идет о двух дронах... После того, как мы получим заключения ответственных учреждений, мы проведем диалог с представителем государства, которое запускает эти дроны и тем самым угрожает безопасности Молдавии", - заявил Гросу журналистам, тем самым подтвердив, что посол России будет вызван в МИД.
Ранее минобороны Молдавии сообщило, что получит от Евросоюза 9 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны. Уточняется, что поставке оборудования национальной армии будет предшествовать соглашение между ЕС и правительством Молдавии, обеспечивающее соблюдение требований и условий Европейского фонда мира. В декабре прошлого года армия Молдавии получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, который обошелся примерно в 14 миллионов евро. Еще один радар для наблюдения за воздушным Молдавия получит от Евросоюза в 2025 году.
Ранее представители министерства обороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
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