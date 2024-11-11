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Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии - РИА Новости, 11.11.2024
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16:56 11.11.2024 (обновлено: 16:58 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983139189.html
Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии
Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии - РИА Новости, 11.11.2024
Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что если речь идет о необходимости расследования проведения выборов, то нужно начать не с Грузии, а с... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:56
2024-11-11T16:58
в мире
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сша
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александр стояногло
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что если речь идет о необходимости расследования проведения выборов, то нужно начать не с Грузии, а с Молдавии. Международного расследования прошедших в Грузии парламентских выборов требуют оппозиционеры, которые не признают победу правящей "Грузинской мечты". О необходимости начала расследования сообщили также находящиеся в Тбилиси председатели комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. "Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса… Также в США, вы видели в каком режиме проходил избирательный процесс. Когда речь идет о конфиденциальности голосования, то в некоторых штатах США абсолютно не была учтена конфиденциальность… Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран ", - заявил Кобахидзе грузинским журналистам. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
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в мире, молдавия, грузия, сша, майя санду, александр стояногло, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Молдавия, Грузия, США, Майя Санду, Александр Стояногло, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии

Премьер Грузии Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что если речь идет о необходимости расследования проведения выборов, то нужно начать не с Грузии, а с Молдавии.
Международного расследования прошедших в Грузии парламентских выборов требуют оппозиционеры, которые не признают победу правящей "Грузинской мечты". О необходимости начала расследования сообщили также находящиеся в Тбилиси председатели комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран.
"Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса… Также в США, вы видели в каком режиме проходил избирательный процесс. Когда речь идет о конфиденциальности голосования, то в некоторых штатах США абсолютно не была учтена конфиденциальность… Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран ", - заявил Кобахидзе грузинским журналистам.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
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