Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии
Премьер Грузии Кобахидзе призвал начать расследование выборов в Молдавии
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что если речь идет о необходимости расследования проведения выборов, то нужно начать не с Грузии, а с Молдавии.
Международного расследования прошедших в Грузии парламентских выборов требуют оппозиционеры, которые не признают победу правящей "Грузинской мечты". О необходимости начала расследования сообщили также находящиеся в Тбилиси председатели комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран.
"Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса… Также в США, вы видели в каком режиме проходил избирательный процесс. Когда речь идет о конфиденциальности голосования, то в некоторых штатах США абсолютно не была учтена конфиденциальность… Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран ", - заявил Кобахидзе грузинским журналистам.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии
21 октября, 14:15