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В МИД России заявили о попытке Украины спровоцировать Молдавию - РИА Новости, 11.11.2024
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16:19 11.11.2024 (обновлено: 17:39 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983127938.html
В МИД России заявили о попытке Украины спровоцировать Молдавию
В МИД России заявили о попытке Украины спровоцировать Молдавию - РИА Новости, 11.11.2024
В МИД России заявили о попытке Украины спровоцировать Молдавию
Москва категорически отвергает антироссийские выпады МИД Молдавии о якобы нарушении воздушного пространства республики "российскими БПЛА", заявила официальный... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:19
2024-11-11T17:39
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва категорически отвергает антироссийские выпады МИД Молдавии о якобы нарушении воздушного пространства республики "российскими БПЛА", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.&quot;В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны &quot;точные сведения&quot;, не раскрывая деталей&quot;, — указала она.Захарова также выразила уверенность, что Кишинев никогда не предоставит доказательств российского происхождения беспилотников, потому что их нет.Она отметила, что такие голословные антироссийские выпады МИД Молдавии уже стали нормой для Кишинева.Представитель МИД подчеркнула, что во время спецоперации российские военные не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной стран, в том числе над Молдавией.&quot;Обращает на себя внимание тот факт, что информация о двух БПЛА, якобы упавших в Молдавии, появилась одновременно с проведением ВСУ массированного налета на гражданские объекты в Российской Федерации. &lt;...&gt; Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада&quot;, — отметила Захарова.Официальный представитель МИД в очередной раз призвала молдавские власти отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на провокации.Накануне утром молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон "российского производства". Во второй половине дня еще один БПЛА нашли на севере страны в Рышканском районе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств.
https://ria.ru/20241110/drony-1982895196.html
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в мире, молдавия, вооруженные силы украины, россия, украина
В мире, Молдавия, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В МИД России заявили о попытке Украины спровоцировать Молдавию

МИД России о БПЛА в Молдавии: Киев пытается спровоцировать Кишинев

© Фото : полиция МолдавииБеспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии
Беспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : полиция Молдавии
Беспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва категорически отвергает антироссийские выпады МИД Молдавии о якобы нарушении воздушного пространства республики "российскими БПЛА", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«

"В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны "точные сведения", не раскрывая деталей", — указала она.

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Захарова также выразила уверенность, что Кишинев никогда не предоставит доказательств российского происхождения беспилотников, потому что их нет.
Она отметила, что такие голословные антироссийские выпады МИД Молдавии уже стали нормой для Кишинева.
Представитель МИД подчеркнула, что во время спецоперации российские военные не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной стран, в том числе над Молдавией.
«

"Обращает на себя внимание тот факт, что информация о двух БПЛА, якобы упавших в Молдавии, появилась одновременно с проведением ВСУ массированного налета на гражданские объекты в Российской Федерации. <...> Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада", — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД в очередной раз призвала молдавские власти отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на провокации.
Накануне утром молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон "российского производства". Во второй половине дня еще один БПЛА нашли на севере страны в Рышканском районе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств.
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