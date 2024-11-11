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Партия "Сердце Молдовы" должна свергнуть режим Санду, заявила Влах - РИА Новости, 11.11.2024
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09:17 11.11.2024 (обновлено: 09:19 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983007129.html
Партия "Сердце Молдовы" должна свергнуть режим Санду, заявила Влах
Партия "Сердце Молдовы" должна свергнуть режим Санду, заявила Влах - РИА Новости, 11.11.2024
Партия "Сердце Молдовы" должна свергнуть режим Санду, заявила Влах
Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что партия "Сердце Молдовы" должна сделать всё... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:17
2024-11-11T09:19
в мире
майя санду
молдавия
гагаузия
ирина влах
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что партия "Сердце Молдовы" должна сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть режим президента Майи Санду.Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны."Эта власть не умеет созидать, они могут только разрушать; не умеют объединять общество, а только разъединять; не способны обеспечить гармонию в обществе, а только сеют вражду и строят баррикады. Поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть этот режим и обеспечить нормальное развитие страны", - сказала Влах.По ее словам, после первого тура президентских выборов она провела много консультаций с гражданами в разных районах, в частности, в тех населенных пунктах, где получила значительную поддержку избирателей. "Мы обсуждали дальнейшие действия и подавляющее большинство людей высказались за продолжение борьбы за спасение Молдовы от режима Майи Санду. Люди, с которыми я общаюсь, убеждены, что эту миссию должна взять на себя новая политическая сила, построенная на иных принципах, нежели большинство молдавских партий", - отметила Влах.Политик рассказала, что люди выразили надежду на силу, которая будет поддерживать контакт с гражданами, которая будет предлагать реалистичные решения проблем, иметь видение, способности, профессиональную команду и искреннее желание изменить ситуацию в Молдавии к лучшему. "Учитывая эти ожидания, мы с коллегами решили создать Республиканскую партию "Сердце Молдовы". Нас много, но будет ещё больше. Ещё не всё потеряно и у нашей страны ещё есть шанс", - подчеркнула она.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241111/vlakh-1982995467.html
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в мире, майя санду, молдавия, гагаузия, ирина влах, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Майя Санду, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Партия "Сердце Молдовы" должна свергнуть режим Санду, заявила Влах

Экс-глава Гагаузии Влах: партия "Сердце Молдовы" должна свергнуть режим Санду

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что партия "Сердце Молдовы" должна сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть режим президента Майи Санду.
Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны.
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"Эта власть не умеет созидать, они могут только разрушать; не умеют объединять общество, а только разъединять; не способны обеспечить гармонию в обществе, а только сеют вражду и строят баррикады. Поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть этот режим и обеспечить нормальное развитие страны", - сказала Влах.
По ее словам, после первого тура президентских выборов она провела много консультаций с гражданами в разных районах, в частности, в тех населенных пунктах, где получила значительную поддержку избирателей. "Мы обсуждали дальнейшие действия и подавляющее большинство людей высказались за продолжение борьбы за спасение Молдовы от режима Майи Санду. Люди, с которыми я общаюсь, убеждены, что эту миссию должна взять на себя новая политическая сила, построенная на иных принципах, нежели большинство молдавских партий", - отметила Влах.
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Политик рассказала, что люди выразили надежду на силу, которая будет поддерживать контакт с гражданами, которая будет предлагать реалистичные решения проблем, иметь видение, способности, профессиональную команду и искреннее желание изменить ситуацию в Молдавии к лучшему. "Учитывая эти ожидания, мы с коллегами решили создать Республиканскую партию "Сердце Молдовы". Нас много, но будет ещё больше. Ещё не всё потеряно и у нашей страны ещё есть шанс", - подчеркнула она.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
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