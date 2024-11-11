Рейтинг@Mail.ru
"Мир" подключили к иранской платежной системе - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 11.11.2024 (обновлено: 01:23 12.11.2024)
https://ria.ru/20241111/mir-1983129582.html
"Мир" подключили к иранской платежной системе
"Мир" подключили к иранской платежной системе - РИА Новости, 12.11.2024
"Мир" подключили к иранской платежной системе
Российскую платежную систему "Мир" официально подключили к иранской Shetab, теперь у жителей Исламской республики появилась возможность снимать деньги со своих... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-11T16:28
2024-11-12T01:23
экономика
россия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941855682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95305780133156424e24be4db5b543ec.jpg
ТЕГЕРАН, 11 ноя — РИА Новости. Российскую платежную систему "Мир" официально подключили к иранской Shetab, теперь у жителей Исламской республики появилась возможность снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях, пишет информагентство Tasnim.Как уточняется, теперь иранские карты будут приниматься в российских банкоматах.Россияне смогут снимать наличные в Исламской республике со своих карт на следующем этапе данного проекта, а на третьем иранскими картами можно будет расплачиваться в России.Необходимость в объединении платежных систем двух стран возникла шесть лет назад, когда Тегеран отключили от системы международных переводов SWIFT. В июне 2022-го из-за ситуации на Украине она перестала действовать и для некоторых российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.В мае 2022 года Москва и Тегеран договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023-го представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин тогда заявил, что Система передачи финансовых сообщений Банка России объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.
https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html
https://ria.ru/20241027/briks-1980362968.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941855682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45dfb64619167d3ed47662baca29a0bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран
Экономика, Россия, Иран
"Мир" подключили к иранской платежной системе

Tasnim: платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель с банковской картой МИР
Посетитель с банковской картой МИР - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетитель с банковской картой МИР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 11 ноя — РИА Новости. Российскую платежную систему "Мир" официально подключили к иранской Shetab, теперь у жителей Исламской республики появилась возможность снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях, пишет информагентство Tasnim.
Как уточняется, теперь иранские карты будут приниматься в российских банкоматах.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС
31 октября, 06:39
Россияне смогут снимать наличные в Исламской республике со своих карт на следующем этапе данного проекта, а на третьем иранскими картами можно будет расплачиваться в России.
Необходимость в объединении платежных систем двух стран возникла шесть лет назад, когда Тегеран отключили от системы международных переводов SWIFT. В июне 2022-го из-за ситуации на Украине она перестала действовать и для некоторых российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.
В мае 2022 года Москва и Тегеран договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023-го представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин тогда заявил, что Система передачи финансовых сообщений Банка России объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Силуанов высказался о создании платежной системы стран БРИКС
27 октября, 15:42
 
ЭкономикаРоссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала