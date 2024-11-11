https://ria.ru/20241111/mir-1983129582.html
"Мир" подключили к иранской платежной системе
"Мир" подключили к иранской платежной системе - РИА Новости, 12.11.2024
"Мир" подключили к иранской платежной системе
Российскую платежную систему "Мир" официально подключили к иранской Shetab, теперь у жителей Исламской республики появилась возможность снимать деньги со своих... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-11T16:28
2024-11-11T16:28
2024-11-12T01:23
экономика
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иран
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ТЕГЕРАН, 11 ноя — РИА Новости. Российскую платежную систему "Мир" официально подключили к иранской Shetab, теперь у жителей Исламской республики появилась возможность снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях, пишет информагентство Tasnim.Как уточняется, теперь иранские карты будут приниматься в российских банкоматах.Россияне смогут снимать наличные в Исламской республике со своих карт на следующем этапе данного проекта, а на третьем иранскими картами можно будет расплачиваться в России.Необходимость в объединении платежных систем двух стран возникла шесть лет назад, когда Тегеран отключили от системы международных переводов SWIFT. В июне 2022-го из-за ситуации на Украине она перестала действовать и для некоторых российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.В мае 2022 года Москва и Тегеран договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023-го представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин тогда заявил, что Система передачи финансовых сообщений Банка России объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.
https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html
https://ria.ru/20241027/briks-1980362968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран
"Мир" подключили к иранской платежной системе
Tasnim: платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab