https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html

Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.11.2024

Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:10

2024-11-11T05:10

2024-11-11T09:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве.Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами подготовки вертолета, его полета и нанесения удара, а также возвращения винтокрылой машины на аэродром.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241111/desantniki-1982991369.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, вооруженные силы украины