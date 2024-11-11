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Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 11.11.2024 (обновлено: 09:42 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.11.2024
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:10
2024-11-11T09:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. &quot;Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области&quot;, — отметили в ведомстве.Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами подготовки вертолета, его полета и нанесения удара, а также возвращения винтокрылой машины на аэродром.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241111/desantniki-1982991369.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Вооруженные силы Украины
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
«

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами подготовки вертолета, его полета и нанесения удара, а также возвращения винтокрылой машины на аэродром.
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМВооруженные силы Украины
 
 
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