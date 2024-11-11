https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.11.2024
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:10
2024-11-11T05:10
2024-11-11T09:42
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ми-28нм
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве.Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами подготовки вертолета, его полета и нанесения удара, а также возвращения винтокрылой машины на аэродром.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241111/desantniki-1982991369.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Вооруженные силы Украины
Авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
«
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве.
Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами подготовки вертолета, его полета и нанесения удара, а также возвращения винтокрылой машины на аэродром.