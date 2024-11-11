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В Белгородской области сообщили о подорвавшемся на мине мужчине - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/mina-1983195463.html
В Белгородской области сообщили о подорвавшемся на мине мужчине
В Белгородской области сообщили о подорвавшемся на мине мужчине - РИА Новости, 11.11.2024
В Белгородской области сообщили о подорвавшемся на мине мужчине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина подорвался на взрывном устройстве в закрытом селе Дроновка Грайворонского округа, власти... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:58
2024-11-11T21:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина подорвался на взрывном устройстве в закрытом селе Дроновка Грайворонского округа, власти не окажут материальную помощь пострадавшему. "В закрытом населенном пункте мужчина подорвался на взрывном устройстве. ЧП произошло в селе Дроновка Грайворонского округа, въезд в которое ограничен решением оперативного штаба с 28 августа 2024 года. Именно потому, что въезд в данный населенный пункт закрыт, мы, к сожалению, не сможем выплатить пострадавшему мужчине компенсацию за ранение, как делаем это для всех остальных пострадавших мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что это решение было принято давно и данный случай - не первый. Все остальные выплаты и компенсации мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ в открытых населенных пунктах, продолжают действовать в полной мере, подчеркнул глава области. "Раненый мужчина попутным транспортом был доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица. После оказания необходимой медицинской помощи он будет проходить лечение амбулаторно", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20241111/gladkov-1983091286.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области сообщили о подорвавшемся на мине мужчине

Гладков: мужчина подорвался на мине в закрытом селе в Белгородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина подорвался на взрывном устройстве в закрытом селе Дроновка Грайворонского округа, власти не окажут материальную помощь пострадавшему.
"В закрытом населенном пункте мужчина подорвался на взрывном устройстве. ЧП произошло в селе Дроновка Грайворонского округа, въезд в которое ограничен решением оперативного штаба с 28 августа 2024 года. Именно потому, что въезд в данный населенный пункт закрыт, мы, к сожалению, не сможем выплатить пострадавшему мужчине компенсацию за ранение, как делаем это для всех остальных пострадавших мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что это решение было принято давно и данный случай - не первый. Все остальные выплаты и компенсации мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ в открытых населенных пунктах, продолжают действовать в полной мере, подчеркнул глава области.
"Раненый мужчина попутным транспортом был доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица. После оказания необходимой медицинской помощи он будет проходить лечение амбулаторно", - уточнил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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