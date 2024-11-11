https://ria.ru/20241111/miller-1983179642.html

Трамп назначит Миллера замглавы офиса по политическим вопросам, пишет CNN

Трамп назначит Миллера замглавы офиса по политическим вопросам, пишет CNN - РИА Новости, 11.11.2024

Трамп назначит Миллера замглавы офиса по политическим вопросам, пишет CNN

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует назначить Стивена Миллера заместителем главы аппарата Белого дома по... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:26

2024-11-11T19:26

2024-11-11T19:27

сша

в мире

стивен миллер

камала харрис

nbc

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983179211_45:0:3025:1676_1920x0_80_0_0_d39cb772a80889c5e9415d93daf37d6a.jpg

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует назначить Стивена Миллера заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам в своей будущей администрации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Миллер, прежде занимавший пост старшего советника Трампа в его первой администрации, известен как главный идеолог жестких мер в области миграционной политики. Как отмечает телеканал, в рамках следующих четырех лет пребывания Трампа у власти он намерен значительно ужесточить свой подход, в том числе увеличив количество депортаций нелегальных мигрантов в десять раз - до миллиона человек в год. "Избранный президент Трамп вскоре начнет принимать решения о том, кто будет работать во второй администрации. Эти назначения будут объявлены, как только они будут сделаны", - отметила в свою очередь пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт. Миллер, который был ключевой фигурой в разработке инициатив по депортации и усилению контроля на границе, вновь готовится занять одну из ведущих позиций в Белом доме. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/tramp-1982989102.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983014424.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, стивен миллер, камала харрис, nbc, дональд трамп