https://ria.ru/20241111/mid-1983198486.html

В МИД прокомментировали голосование против резолюции России по нацизму

В МИД прокомментировали голосование против резолюции России по нацизму - РИА Новости, 11.11.2024

В МИД прокомментировали голосование против резолюции России по нацизму

Страны Запада и их сателлиты, проголосовав против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, показали, насколько их слова о якобы приверженности... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:53

2024-11-11T22:53

2024-11-11T22:53

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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Страны Запада и их сателлиты, проголосовав против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, показали, насколько их слова о якобы приверженности обязательствам по правам человека расходятся с действиями, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Ранее в понедельник комитет одобрил резолюцию РФ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В ее поддержку выступили 116 стран, 54 были против, еще 11 воздержались. "Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом. Сколько этих государств заявляли, что они привержены своим обязательствам в рамках международных договоров по правам человека, по борьбе с расизмом. Это голосование совершенно наглядно показывает, насколько их слова, их заявления расходятся с действиями", - сказал Лукьянцев российским журналистам. "Делегации говорят о том, что они привержены искоренению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нацизма, неонацизма, и потом в то же время они голосуют против осуждения этих явлений", - добавил российский дипломат. При этом Лукьянцев выразил убежденность, что при голосовании по соответствующей резолюции на пленарном заседании Генассамблеи (следует после принятия документа профильным комитетом) число ее сторонников увеличится: "Ожидаю, потому что так происходит каждый год и, думаю, что этот год не станет исключением". Принятая в понедельник резолюция, среди прочего, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Документ также настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства. Перед голосованием ряд стран внесли в российский текст поправку, которая утверждает, что Россия якобы использует тему борьбы с неонацизмом для оправдания своей специальной военной операции. Несмотря на то что она была одобрена, авторы поправки все равно проголосовали против резолюции. В делегации РФ назвали ее "откровенной уловкой и провокацией" и голосовали против нее.

https://ria.ru/20241008/obespokoennost-1977048977.html

https://ria.ru/20240909/simvolika-1971674241.html

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