https://ria.ru/20241111/menjajlo-1983130434.html

Меняйло рассказал Путину о самом большом яблоневом саду на Юге России

Меняйло рассказал Путину о самом большом яблоневом саду на Юге России - РИА Новости, 11.11.2024

Меняйло рассказал Путину о самом большом яблоневом саду на Юге России

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о самом большом яблоневом саде на Юге России, его площадь... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:31

2024-11-11T16:31

2024-11-11T16:31

экономика

россия

юг

сергей меняйло

владимир путин

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о самом большом яблоневом саде на Юге России, его площадь составляет полторы тысячи гектаров. Путин в понедельник провел встречу с Меняйло в Кремле. Глава региона отчитался об основных прорывных проектах, а также о выполнении поручения главы государства от 2021 года о развитии отраслей экономики. "У нас сегодня самый большой яблоневый сад на юге России – 1,5 тысячи гектаров. В прошлом году мы первый раз посадили груши", - сказал Меняйло. В ходе обсуждения был затронут аспект обеспечения российского рынка отечественными яблоками. Президент отметил, что прогресс в решении поставленной задачи есть, но "есть, куда развиваться". В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.

https://ria.ru/20240606/vladikavkaz-1951095747.html

https://ria.ru/20240820/putin-1967399935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, юг, сергей меняйло, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество