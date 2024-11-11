https://ria.ru/20241111/menjajlo-1983130434.html
Меняйло рассказал Путину о самом большом яблоневом саду на Юге России
Меняйло рассказал Путину о самом большом яблоневом саду на Юге России - РИА Новости, 11.11.2024
Меняйло рассказал Путину о самом большом яблоневом саду на Юге России
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о самом большом яблоневом саде на Юге России, его площадь... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:31
2024-11-11T16:31
2024-11-11T16:31
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о самом большом яблоневом саде на Юге России, его площадь составляет полторы тысячи гектаров. Путин в понедельник провел встречу с Меняйло в Кремле. Глава региона отчитался об основных прорывных проектах, а также о выполнении поручения главы государства от 2021 года о развитии отраслей экономики. "У нас сегодня самый большой яблоневый сад на юге России – 1,5 тысячи гектаров. В прошлом году мы первый раз посадили груши", - сказал Меняйло. В ходе обсуждения был затронут аспект обеспечения российского рынка отечественными яблоками. Президент отметил, что прогресс в решении поставленной задачи есть, но "есть, куда развиваться". В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.
https://ria.ru/20240606/vladikavkaz-1951095747.html
https://ria.ru/20240820/putin-1967399935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юг, сергей меняйло, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Экономика, Россия, Юг, Сергей Меняйло, Владимир Путин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Меняйло рассказал Путину о самом большом яблоневом саду на Юге России
Глава Северной Осетии рассказал Путину о самом большом яблоневом саде на Юге
ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о самом большом яблоневом саде на Юге России, его площадь составляет полторы тысячи гектаров.
Путин в понедельник провел встречу с Меняйло в Кремле. Глава региона отчитался об основных прорывных проектах, а также о выполнении поручения главы государства от 2021 года о развитии отраслей экономики.
"У нас сегодня самый большой яблоневый сад на юге России – 1,5 тысячи гектаров. В прошлом году мы первый раз посадили груши", - сказал Меняйло.
В ходе обсуждения был затронут аспект обеспечения российского рынка отечественными яблоками. Президент отметил, что прогресс в решении поставленной задачи есть, но "есть, куда развиваться".
В августе глава Минсельхоза Оксана Лут
докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.