Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых
Daily Beast: Mattel извинилась за опечатку на упаковках кукол Барби
© AP Photo / Mark LennihanКукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Кукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американская компания Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление компании.
"Mattel рекомендует родителям выбросить упаковки к новым куклам, которые рекламируют предстоящий мюзикл "Злая", после того как опечатка перенаправила пользователей на порнографический сайт. Компания игрушек извинилась после того, как покупатели заметили досадную ошибку у кукол "Поющая Эльфаба" - коллекционных изделиях, выпущенных к предстоящей экранизации любимого бродвейского шоу с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях", - пишет издание.
На упаковках вместо ссылки на сайт, посвященный фильму, была указана ссылка на порнографическую студию в Калифорнии со схожим названием. В комментарии изданию компания принесла свои извинения за ошибку, указав на то, что предпримет "срочные шаги", чтобы ее исправить.
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