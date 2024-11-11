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Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых - РИА Новости, 11.11.2024
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06:21 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/mattel-1982994507.html
Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых
Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых - РИА Новости, 11.11.2024
Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых
Американская компания Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:21
2024-11-11T06:21
технологии
калифорния
ариана гранде
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американская компания Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление компании. "Mattel рекомендует родителям выбросить упаковки к новым куклам, которые рекламируют предстоящий мюзикл "Злая", после того как опечатка перенаправила пользователей на порнографический сайт. Компания игрушек извинилась после того, как покупатели заметили досадную ошибку у кукол "Поющая Эльфаба" - коллекционных изделиях, выпущенных к предстоящей экранизации любимого бродвейского шоу с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях", - пишет издание. На упаковках вместо ссылки на сайт, посвященный фильму, была указана ссылка на порнографическую студию в Калифорнии со схожим названием. В комментарии изданию компания принесла свои извинения за ошибку, указав на то, что предпримет "срочные шаги", чтобы ее исправить.
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технологии, калифорния, ариана гранде
Технологии, Калифорния, Ариана Гранде
Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых

Daily Beast: Mattel извинилась за опечатку на упаковках кукол Барби

© AP Photo / Mark LennihanКукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США
Кукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Кукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американская компания Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление компании.
"Mattel рекомендует родителям выбросить упаковки к новым куклам, которые рекламируют предстоящий мюзикл "Злая", после того как опечатка перенаправила пользователей на порнографический сайт. Компания игрушек извинилась после того, как покупатели заметили досадную ошибку у кукол "Поющая Эльфаба" - коллекционных изделиях, выпущенных к предстоящей экранизации любимого бродвейского шоу с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях", - пишет издание.
На упаковках вместо ссылки на сайт, посвященный фильму, была указана ссылка на порнографическую студию в Калифорнии со схожим названием. В комментарии изданию компания принесла свои извинения за ошибку, указав на то, что предпримет "срочные шаги", чтобы ее исправить.
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ТехнологииКалифорнияАриана Гранде
 
 
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