https://ria.ru/20241111/mattel-1982994507.html

Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых

Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых - РИА Новости, 11.11.2024

Производитель "Барби" извинился за опечатку, ведущую на сайт для взрослых

Американская компания Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:21

2024-11-11T06:21

2024-11-11T06:21

технологии

калифорния

ариана гранде

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американская компания Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление компании. "Mattel рекомендует родителям выбросить упаковки к новым куклам, которые рекламируют предстоящий мюзикл "Злая", после того как опечатка перенаправила пользователей на порнографический сайт. Компания игрушек извинилась после того, как покупатели заметили досадную ошибку у кукол "Поющая Эльфаба" - коллекционных изделиях, выпущенных к предстоящей экранизации любимого бродвейского шоу с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях", - пишет издание. На упаковках вместо ссылки на сайт, посвященный фильму, была указана ссылка на порнографическую студию в Калифорнии со схожим названием. В комментарии изданию компания принесла свои извинения за ошибку, указав на то, что предпримет "срочные шаги", чтобы ее исправить.

https://ria.ru/20240731/reklama-1963247432.html

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технологии, калифорния, ариана гранде