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СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло - РИА Новости, 11.11.2024
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07:57 11.11.2024 (обновлено: 08:08 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/maslo-1982999222.html
СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло
СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло - РИА Новости, 11.11.2024
СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло
Аграрный холдинг "Эконива" планирует снизить отпускные цены на сливочное масло с 1 ноября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ритейле и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:57
2024-11-11T08:08
экономика
масло
цены
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Аграрный холдинг "Эконива" планирует снизить отпускные цены на сливочное масло с 1 ноября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ритейле и представителя производителя.."Группа "Эконива" уведомила торговые сети снижении отпускных цен на сливочное масло. &lt;...&gt; Стоимость продукта будет уменьшена на десять процентов с 1 ноября", — говорится в сообщении.По словам одного из собеседников издания, холдинг стал первым производителем, понизившим отпускные цены на этот продукт. Представитель группы объяснил решение руководства стабилизацией спроса на рынке.Ранее Росстат сообщил о подорожании сливочного масла на 1,4 процента за период с 28 октября по 5 ноября. Общий рост цены продукта за год составил почти 28 процентов.
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экономика, масло, цены, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, масло, Цены, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло

"Ведомости": группа "Эконива" планирует снизить цены на сливочное масло

© Pixabay / Pixabay License/congerdesign Сливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Pixabay / Pixabay License/congerdesign
Сливочное масло. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Аграрный холдинг "Эконива" планирует снизить отпускные цены на сливочное масло с 1 ноября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ритейле и представителя производителя..
"Группа "Эконива" уведомила торговые сети снижении отпускных цен на сливочное масло. <...> Стоимость продукта будет уменьшена на десять процентов с 1 ноября", — говорится в сообщении.
По словам одного из собеседников издания, холдинг стал первым производителем, понизившим отпускные цены на этот продукт. Представитель группы объяснил решение руководства стабилизацией спроса на рынке.
Ранее Росстат сообщил о подорожании сливочного масла на 1,4 процента за период с 28 октября по 5 ноября. Общий рост цены продукта за год составил почти 28 процентов.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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8 ноября, 14:00
 
ЭкономикамаслоЦеныРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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