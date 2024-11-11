https://ria.ru/20241111/maslo-1982999222.html

СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло

СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло - РИА Новости, 11.11.2024

СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло

Аграрный холдинг "Эконива" планирует снизить отпускные цены на сливочное масло с 1 ноября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ритейле и... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:57

2024-11-11T07:57

2024-11-11T08:08

экономика

масло

цены

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Аграрный холдинг "Эконива" планирует снизить отпускные цены на сливочное масло с 1 ноября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ритейле и представителя производителя.."Группа "Эконива" уведомила торговые сети снижении отпускных цен на сливочное масло. <...> Стоимость продукта будет уменьшена на десять процентов с 1 ноября", — говорится в сообщении.По словам одного из собеседников издания, холдинг стал первым производителем, понизившим отпускные цены на этот продукт. Представитель группы объяснил решение руководства стабилизацией спроса на рынке.Ранее Росстат сообщил о подорожании сливочного масла на 1,4 процента за период с 28 октября по 5 ноября. Общий рост цены продукта за год составил почти 28 процентов.

https://ria.ru/20241108/maslo-1982651743.html

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экономика, масло, цены, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)