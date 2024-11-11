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Маск может не занять должности в администрации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2024
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09:51 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/mask-1983012912.html
Маск может не занять должности в администрации Трампа, пишут СМИ
Маск может не занять должности в администрации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2024
Маск может не занять должности в администрации Трампа, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск может не занять должности в администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, однако бизнесмен... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:51
2024-11-11T09:51
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск может не занять должности в администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, однако бизнесмен оказывает огромное влияние на подготовку к новому президентскому сроку Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Маск оказывает все большее влияние на период передачи власти Дональду Трампу... Хоть официально и не ожидается, что Маск сам займет позицию в администрации Трампа, ему это и не нужно... маловероятно, что он захочет постоянную правительственную позицию", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Маск уже участвовал в разговорах с некоторыми мировыми лидерами, которые звонили Трампу, а также высказывал поддержку ряду кандидатур на некоторые должности. Телеканал предполагает, что Маск, вероятно, может занять место в комитете, в котором он не будет попадать под правила работы в администрации, но, тем не менее, сможет обладать большим влиянием и доступом к делам. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, роберт кеннеди, tesla motors, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Роберт Кеннеди, Tesla motors, NBC, Выборы президента США — 2024
Маск может не занять должности в администрации Трампа, пишут СМИ

CNN: Маск может не занять должности в администрации Трампа, но сохранит влияние

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск может не занять должности в администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, однако бизнесмен оказывает огромное влияние на подготовку к новому президентскому сроку Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Маск оказывает все большее влияние на период передачи власти Дональду Трампу... Хоть официально и не ожидается, что Маск сам займет позицию в администрации Трампа, ему это и не нужно... маловероятно, что он захочет постоянную правительственную позицию", - говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что Маск уже участвовал в разговорах с некоторыми мировыми лидерами, которые звонили Трампу, а также высказывал поддержку ряду кандидатур на некоторые должности.
Телеканал предполагает, что Маск, вероятно, может занять место в комитете, в котором он не будет попадать под правила работы в администрации, но, тем не менее, сможет обладать большим влиянием и доступом к делам.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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