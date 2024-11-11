https://ria.ru/20241111/marsh-1983186344.html

Полиция изъяла у участников марша в Варшаве пиротехнику и дубинки

Полиция изъяла у участников марша в Варшаве пиротехнику и дубинки - РИА Новости, 11.11.2024

Полиция изъяла у участников марша в Варшаве пиротехнику и дубинки

Варшавская полиция сообщила, что изъяла у участников марша польских националистов пиротехнику, телескопические дубинки и флаг СССР. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:21

2024-11-11T20:21

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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Варшавская полиция сообщила, что изъяла у участников марша польских националистов пиротехнику, телескопические дубинки и флаг СССР. В Варшаве в понедельник проходит марш националистов, приуроченный к Дню независимости Польши. Несмотря на запрет применять пиротехнику, участники акции регулярно зажигают фаеры и взрывают петарды. "Сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность собраний, проводимых в центре города, приняли меры в отношении 75 человек, имеющих при себе пиротехнические материалы. Изъято 212 фаеров, 440 петард, 201 светошумовое приспособление, 22 так называемых стробоскопа", - говорится в сообщении полиции на платформе Х. Судя по опубликованным фотоснимкам, полицейские изъяли не только пиротехнику, но и баллончики со слезоточивым газом, телескопические дубинки и флаг СССР. День независимости ежегодно отмечается маршами националистов в Варшаве и в других крупных городах Польши. Иногда во время этих акций происходят столкновения с полицией и контрманифестантами, другие беспорядки. В 2021 году во время марша был сожжен флаг Германии, в 2020 году в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.

https://ria.ru/20240909/deklaratsiya-1971627646.html

https://ria.ru/20241108/tirnavos-1982564790.html

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