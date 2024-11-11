https://ria.ru/20241111/makhachkala-1983129994.html

В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу

В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу - РИА Новости, 11.11.2024

В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу

Мужчина, сбежавший из Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД) в Махачкале, куда был помещен после убийства полицейского и своего отца в 2014... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:30

2024-11-11T16:30

2024-11-11T16:31

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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчина, сбежавший из Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД) в Махачкале, куда был помещен после убийства полицейского и своего отца в 2014 году, найден живым, сообщили в МВД Дагестана. Ранее региональное МВД проинформировало, что 36-летний житель селения Яраг-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана Назим Шихрагимов, имеющий психическое расстройство, днем 8 ноября вышел из больницы и не вернулся. "Разыскиваемый с 8 ноября 36-летний житель селения Яраг-Казмаляр, который самовольно покинул больницу, найден живым и невредимым! Мужчину вернули для продолжения прохождения лечения", – говорится в сообщении. В 2015 году следственное управление СК РФ по Дагестану сообщало, что Шихрагимов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном проникновении в жилище (статья 317, пункт "б" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 139 УК РФ). По данным следственных органов, в феврале 2014 года Шихрагимов в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района проник в дом своего соседа и отказывался уходить. Приехавшего по вызову участкового Шихрагимов схватил за горло и семь раз ударил ножом в шею и грудь, сотрудник полиции умер на месте. После этого мужчина убил ножом своего отца, который попытался задержать его. Затем Шихрагимов ударил другого близкого родственника камнем по голове и скрылся. В апреле 2015 года следствие направило дело в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

https://ria.ru/20241103/dagestan-1981702615.html

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происшествия, магарамкентский район, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, мвд по республике дагестан