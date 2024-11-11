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В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу - РИА Новости, 11.11.2024
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16:30 11.11.2024 (обновлено: 16:31 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/makhachkala-1983129994.html
В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу
В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу - РИА Новости, 11.11.2024
В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу
Мужчина, сбежавший из Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД) в Махачкале, куда был помещен после убийства полицейского и своего отца в 2014... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:30
2024-11-11T16:31
происшествия
магарамкентский район
россия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчина, сбежавший из Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД) в Махачкале, куда был помещен после убийства полицейского и своего отца в 2014 году, найден живым, сообщили в МВД Дагестана. Ранее региональное МВД проинформировало, что 36-летний житель селения Яраг-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана Назим Шихрагимов, имеющий психическое расстройство, днем 8 ноября вышел из больницы и не вернулся. "Разыскиваемый с 8 ноября 36-летний житель селения Яраг-Казмаляр, который самовольно покинул больницу, найден живым и невредимым! Мужчину вернули для продолжения прохождения лечения", – говорится в сообщении. В 2015 году следственное управление СК РФ по Дагестану сообщало, что Шихрагимов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном проникновении в жилище (статья 317, пункт "б" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 139 УК РФ). По данным следственных органов, в феврале 2014 года Шихрагимов в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района проник в дом своего соседа и отказывался уходить. Приехавшего по вызову участкового Шихрагимов схватил за горло и семь раз ударил ножом в шею и грудь, сотрудник полиции умер на месте. После этого мужчина убил ножом своего отца, который попытался задержать его. Затем Шихрагимов ударил другого близкого родственника камнем по голове и скрылся. В апреле 2015 года следствие направило дело в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.
https://ria.ru/20241103/dagestan-1981702615.html
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происшествия, магарамкентский район, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Магарамкентский район, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
В Дагестане нашли сбежавшего из психдиспансера убийцу

В Махачкале нашли сбежавшего из психдиспансера мужчину, обвиненного в убийстве

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчина, сбежавший из Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД) в Махачкале, куда был помещен после убийства полицейского и своего отца в 2014 году, найден живым, сообщили в МВД Дагестана.
Ранее региональное МВД проинформировало, что 36-летний житель селения Яраг-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана Назим Шихрагимов, имеющий психическое расстройство, днем 8 ноября вышел из больницы и не вернулся.
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"Разыскиваемый с 8 ноября 36-летний житель селения Яраг-Казмаляр, который самовольно покинул больницу, найден живым и невредимым! Мужчину вернули для продолжения прохождения лечения", – говорится в сообщении.
В 2015 году следственное управление СК РФ по Дагестану сообщало, что Шихрагимов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном проникновении в жилище (статья 317, пункт "б" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 139 УК РФ).
По данным следственных органов, в феврале 2014 года Шихрагимов в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района проник в дом своего соседа и отказывался уходить. Приехавшего по вызову участкового Шихрагимов схватил за горло и семь раз ударил ножом в шею и грудь, сотрудник полиции умер на месте. После этого мужчина убил ножом своего отца, который попытался задержать его. Затем Шихрагимов ударил другого близкого родственника камнем по голове и скрылся.
В апреле 2015 года следствие направило дело в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.
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ПроисшествияМагарамкентский районРоссияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанМВД по Республике Дагестан
 
 
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