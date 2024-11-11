https://ria.ru/20241111/makarovka-1982991159.html

Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов

Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов - РИА Новости, 11.11.2024

Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов

Российские войска водрузили триколор в селе Макаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T04:57

2024-11-11T04:57

2024-11-11T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977349774_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_1c8c82a4324886addba585c01d6a77c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Российские войска водрузили триколор в селе Макаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска водрузили триколор в Макаровке. Сейчас идет зачистка. Это еще один шаг вперед к освобождению исторических южнорусских земель от нацистской оккупации. Наши ребята продвигаются с юга на север. Давление на противника на времевском направлении на противника усиливается", — сказал Рогов. Макаровка расположена севернее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. За Макаровкой находится ряд сел, среди которых Времевка и Великая Новоселка, где сосредоточены важные логистические пункты ВСУ. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.

https://ria.ru/20241111/armija-1982990516.html

https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982099226.html

запорожская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность