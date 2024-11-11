https://ria.ru/20241111/makarovka-1982991159.html
Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов
Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов - РИА Новости, 11.11.2024
Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов
Российские войска водрузили триколор в селе Макаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:57
2024-11-11T04:57
2024-11-11T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Российские войска водрузили триколор в селе Макаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска водрузили триколор в Макаровке. Сейчас идет зачистка. Это еще один шаг вперед к освобождению исторических южнорусских земель от нацистской оккупации. Наши ребята продвигаются с юга на север. Давление на противника на времевском направлении на противника усиливается", — сказал Рогов. Макаровка расположена севернее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. За Макаровкой находится ряд сел, среди которых Времевка и Великая Новоселка, где сосредоточены важные логистические пункты ВСУ. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.
https://ria.ru/20241111/armija-1982990516.html
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Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов
Рогов: ВС России водрузили триколор в Макаровке на Времевском направлении