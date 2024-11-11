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Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов - РИА Новости, 11.11.2024
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04:57 11.11.2024 (обновлено: 08:54 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/makarovka-1982991159.html
Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов
Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов - РИА Новости, 11.11.2024
Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов
Российские войска водрузили триколор в селе Макаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:57
2024-11-11T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Российские войска водрузили триколор в селе Макаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска водрузили триколор в Макаровке. Сейчас идет зачистка. Это еще один шаг вперед к освобождению исторических южнорусских земель от нацистской оккупации. Наши ребята продвигаются с юга на север. Давление на противника на времевском направлении на противника усиливается", — сказал Рогов. Макаровка расположена севернее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. За Макаровкой находится ряд сел, среди которых Времевка и Великая Новоселка, где сосредоточены важные логистические пункты ВСУ. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.
https://ria.ru/20241111/armija-1982990516.html
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
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Российские войска водрузили триколор в Макаровке, заявил Рогов

Рогов: ВС России водрузили триколор в Макаровке на Времевском направлении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Российские войска водрузили триколор в селе Макаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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"Наши войска водрузили триколор в Макаровке. Сейчас идет зачистка. Это еще один шаг вперед к освобождению исторических южнорусских земель от нацистской оккупации. Наши ребята продвигаются с юга на север. Давление на противника на времевском направлении на противника усиливается", — сказал Рогов.
Макаровка расположена севернее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. За Макаровкой находится ряд сел, среди которых Времевка и Великая Новоселка, где сосредоточены важные логистические пункты ВСУ.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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