Лукашенко раскритиковал усилия по борьбе с изменением климата
Лукашенко: усилия по борьбе с изменением климата недостаточны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те усилия, которые предпринимает мировое сообщество по борьбе с изменением климата, являются недостаточными, и раскритиковал западные страны за то, что они полагают, что их эта проблема не касается.
Как сообщала ранее в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко 11-12 ноября будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. На полях саммита президент проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.
"Если будем так делать (как сейчас – ред.) и в такой "достаточности", то (цель по ограничению роста средней глобальной температуры – ред.) недостижима", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу AnewZ, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президент подчеркнул, что ситуация не только не меняется, но и "все хуже и хуже". "И те страны, которые должны прежде всего заниматься сокращением выбросов, к сожалению, это не делают. И просвета в этом плане не видно. Поэтому встает вопрос об эффективности подобных мероприятий. Я считаю, что они малоэффективны", - сказал Лукашенко.
Комментируя отказ от участия в саммите в Баку лидеров некоторых западных стран, белорусский президент предположил, что "они думают, что все будет хорошо и климат меняться не будет, что Запад это (эта проблема – ред.) обойдет". "То есть они думают, что обойдется. Не обойдется. А страдать, что они не приехали, не надо. Господь видит", - добавил Лукашенко.
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