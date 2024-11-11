https://ria.ru/20241111/lukashenko-1983176438.html

Лукашенко раскритиковал усилия по борьбе с изменением климата

Лукашенко раскритиковал усилия по борьбе с изменением климата - РИА Новости, 11.11.2024

Лукашенко раскритиковал усилия по борьбе с изменением климата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те усилия, которые предпринимает мировое сообщество по борьбе с изменением климата, являются... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:04

2024-11-11T19:04

2024-11-11T19:04

в мире

белоруссия

азербайджан

баку

александр лукашенко

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те усилия, которые предпринимает мировое сообщество по борьбе с изменением климата, являются недостаточными, и раскритиковал западные страны за то, что они полагают, что их эта проблема не касается. Как сообщала ранее в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко 11-12 ноября будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. На полях саммита президент проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами. "Если будем так делать (как сейчас – ред.) и в такой "достаточности", то (цель по ограничению роста средней глобальной температуры – ред.) недостижима", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу AnewZ, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Президент подчеркнул, что ситуация не только не меняется, но и "все хуже и хуже". "И те страны, которые должны прежде всего заниматься сокращением выбросов, к сожалению, это не делают. И просвета в этом плане не видно. Поэтому встает вопрос об эффективности подобных мероприятий. Я считаю, что они малоэффективны", - сказал Лукашенко. Комментируя отказ от участия в саммите в Баку лидеров некоторых западных стран, белорусский президент предположил, что "они думают, что все будет хорошо и климат меняться не будет, что Запад это (эта проблема – ред.) обойдет". "То есть они думают, что обойдется. Не обойдется. А страдать, что они не приехали, не надо. Господь видит", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html

https://ria.ru/20241015/uchenye-1978185883.html

белоруссия

азербайджан

баку

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в мире, белоруссия, азербайджан, баку, александр лукашенко